Irán reivindica un ataque contra una importante base de Estados Unidos en Qatar

Un sistema de misiles iraní durante ejercicios militares en una ubicación no revelada en el sur de Irán. Foto: Europa Press

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este viernes la autoría de un ataque contra una importante base militar de Estados Unidos en Qatar y ha afirmado que el mismo ha destruido “varios aviones estratégicos de repostaje”, sin que las autoridades qataríes o estadounidenses hayan confirmado por ahora daños en las instalaciones.

Así, ha indicado que los ataques, lanzados en respuesta a “los recientes crímenes estadounidenses”, han sido lanzados “por sorpresa” contra la base de Al Udeid para “castigar al agresor y al infanticida Ejército de Estados Unidos”, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

“Durante este ataque, el sistema de radares de largo alcanza y varios aviones estratégicos de repostaje han sido totalmente destruidos, mientras que varios más han sufrido daños graves”, ha manifestado, antes de agregar que “el Ejército de Estados Unidos y los que acogen sus bases en la región deben saber que cruzar líneas rojas y atacar a la población e infraestructura (en Irán) tendrá consecuencias muy graves”.

En este sentido, ha advertido de que “si el enemigo continúa con esta tendencia, habrá más respuestas aplastantes”. “Serán respuestas que quedarán en los libros de historia sobre batallas”, ha zanjado, en medio de los intercambios de ataques de los últimos días pese al alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

Horas antes, el Ministerio del Interior qatarí había denunciado que un niño habría resultado herido por el impacto de metralla a causa de las operaciones de interceptación del ataque de Irán, sin detalles sobre el número de misiles o drones lanzados contra el país.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.