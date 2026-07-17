Joaquín Niemann le dice adiós al Abierto Británico tras no superar el corte

Joaquín Niemann le dice adiós al Abierto Británico, el último major de la temporada, conocido mundialmente como The Open. El chileno mejoró su actuación del jueves, pero aquello no fue suficiente para superar el corte de la competencia.

Tras comenzar su recorrido por el Royal Birkdale, el talagantino consiguió registrar el primer birdie de la competencia en el quinto hoyo, un par 4 de 326 yardas. No obstante, la ventaja obtenida se neutralizó tres banderas más tardes.

En el octavo, debió dar cinco golpes para meter la pelota en el agujero tras enviar el palo inicial directo a una de las trampas de arena, anotando el que sería el único bogey del día.

En la segunda parte del recorrido, logró otros birdie en los hoyos 10 y 11 que le permitieron cerrar una tarjeta de -2 golpes sobre el par del campo. Sin embargo, esto fue insuficiente para contrarrestar los seis golpes demás que tuvo el jueves, por lo que quedó lejos de alcanzar la zona del corte proyectado.

Cabe señalar que The Open ha sido especialmente complicado para Joaquín Niemann a lo largo de su carrera deportiva. En sus seis participaciones anteriores, solo en tres pasó el corte, siendo su mejor resultado un opaco puesto 53 en 2022. Mientras que el año pasado, no logró clasificar a las rondas finales.

Este arranque sin dudas significa un duro golpe a la ilusión con la que se presentaba, en especial por el desempeño mostrado en los últimos meses. Comenzó la temporada en el puesto 139 y ya está en el lugar 48, beneficiado por el acuerdo del OGWR con el LIV para que sus torneos puntúen y por su notable desempeño en torneos del DP World Tour, el antiguo Tour Europeo.

Asimismo, este año ha tenido un muy buen rendimiento en los majors, pues en el PGA Championship terminó T18 y en el US Open se sobrepuso a una dura penalización por lanzar un palo y culminó en el T7, su mejor resultado en torneos de esta categoría.

Además, en Europa, estiró su buen nivel con un tercer lugar en el Abierto de Italia y un séptimo puesto en el Abierto de Múnich, actuaciones que le permitieron regresar al top 50 del ranking mundial y recuperar el sitial del mejor golfista de Latinoamérica, que ostentaba el colombiano Nicolás Echavarría.