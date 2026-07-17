Ministra Rincón detalla que las regiones más afectadas por cortes eléctricos durante el sistema frontal son La Araucanía y Valparaíso

La ministra de Energía, Ximena Rincón, enfatizó este viernes que existe un despliegue a nivel nacional para afrontar los eventuales cortes de electricidad producidos por el sistema frontal que afecta a diez regiones en nuestro país desde el martes pasado.

Desde la región de Valparaíso, y en una entrevista con 24 Horas, la secretaria de Estado detalló que hasta las 10 de la mañana de esta jornada “ tenemos en el país 332.000 clientes sin suministro eléctrico . Eso representa el 4% del total. O sea, tenemos un 96% de los clientes en Chile con energía”.

“La Araucanía llegó a tener en su momento más alto 190.000 clientes sin luz. Hoy en este minuto tenemos 100.000 clientes sin suministro eléctrico. Luego lo sigue la región de Valparaíso, que es donde nos encontramos desplegados por instrucciones del Presidente José Antonio Kast con 84.000 clientes sin suministro eléctrico”, detalló Rincón respecto a las regiones más afectadas por el momento.

Respecto a la situación de personas electrodependientes en el país, la autoridad detalló que hay 12.500 registradas en el país, de las cuáles 981 tendrían corte de suministro eléctrico, que por el momento mantendrían sus equipos en operación.

“ En materia de centros de salud, el total de los afectados son 92 de más de 1.800 . Servicios sanitarios con problemas son más de 3.000, y hay 1.068 con corte de suministro, pero con sus equipos funcionando”, detalló sobre la situación en materia de salud.

Disparos al aire durante trabajo de cuadrilla en Loncoche

La secretaria de Estado también detalló una situación irregular en la comuna de Loncoche, en la región de La Araucanía. Según relató, una cuadrilla de reposición del servicio eléctrico tuvo que retirarse de su zona de trabajo tras ser recibida con disparos al aire.

“Un equipo de trabajadores fue baleado al aire y tuvieron que retirarse. Entonces esto no es fácil, cuidémonos, cuidemos a nuestros trabajadores y entendamos que el servicio eléctrico es un servicio esencial”, enfatizó la ministra al respecto.

“Tenemos la denuncia que nos llegó al correo del ministerio y se están poniendo todos los antecedentes a través de la SEC y de nosotros en conocimiento de las autoridades”, añadió al respecto.