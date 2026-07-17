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    Un despropósito menos: el entretiempo de la final del Mundial durará solo 17 minutos

    La FIFA comunica a Argentina y España que la interrupción solo superará en dos minutos a la habitual. Igualmente, está considerado un show artístico.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Luis de la Fuente, técnico de España (Foto: Xinhua) Jia Haocheng

    Una de las grandes críticas al Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá han sido los cambios que se han introducido en la dinámica del fútbol. El más notorio han sido las denominadas pausas de hidratación, una en cada tiempo, que los cuerpos técnicos aprovechan para darles instrucciones a sus dirigidos y que, en la práctica, cortan el desarrollo de un encuentro y hasta pueden resultar decisivas para alterar su trámite. En resumen, lo transforman en juego de cuatro tiempos.

    En la mira había otra: la opción de que en la final, que animarán España y Argentina, el entretiempo se extendiera considerablemente, para permitir el desarrollo de un espectáculo artístico de alto nivel, al estilo de los grandes eventos del deporte estadounidense, como el Super Bowl, la máxima cita de la NFL. Se llegó a hablar de una pausa de media hora.

    Un despropósito menos: el entretiempo de la final del Mundial durará solo 17 minutos

    Desde España, sin embargo, surge una señal tranquilizadora: habrá show, pero también respeto a las reglas del juego. El sitio Marca, citando a fuentes de la FIFA, asegura que la interrupción se extenderá por 17 minutos, apenas dos más que los que considera el reglamento. “FIFA ha comunicado a las federaciones de España y Argentina que el descanso de la final no pasará de 17 minutos”, establece.

    También detalla cómo se ocupara el tiempo, lo que considera, por cierto, la presentación de grandes estrellas. “Once de ellos serán ocupados por las actuaciones musicales de Shakira, Madonna y Justin Bieber, un tiempo muy inferior al inicialmente previsto. Varias informaciones sugerían que, con tantas actuaciones, el descanso se iría por encima de la media hora”, apunta.

    Messi, en el duelo entre Argentina e Inglaterra. (Foto: @Argentina)

    El resto del tiempo, unos seis minutos, se emplearán en el montaje y desmontaje del escenario para dichas actuaciones musicales y para regar el césped, otra de las preocupaciones de España de cara a la final. En otros partidos jugados en el MetLife, éste ha parecido muy seco y más lento de lo habitual”, consigna.

    Lo que no variará serán las pausas de hidratación. Como en todos los encuentros del torneo, será una en cada lapso, con una duración de tres minutos cada una.

     

    Más sobre:FIFAMundial 2026ArgentinaEspañaFútbolFútbol Internacional

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