“Los delincuentes están decididos a disparar a matar”: Alvarado condena ataque contra dos carabineros en Lo Espejo

El biministro de Interior y vocero Claudio Alvarado condenó el ataque que sufrieron dos funcionarios de Carabineros la mañana de este viernes en la comuna de Lo Espejo, en la zona sur de la región Metropolitana.

Según los antecedentes policiales preliminares, el hecho se produjo alrededor de las 10:40 de la mañana durante una fiscalización. En ese contexto, un sujeto de entre 20 y 25 años se habría resistido a un control de identidad y habría percutado una cantidad todavía indeterminada de disparos contra los funcionarios. En consecuencia, dos carabineros resultaron heridos a bala.

En una semana en que también otros dos miembros de la institución resultaron heridos tras un operativo en Valdivia que llevó a la captura del último involucrado en la muerte del suboficial mayor Eugenio Nain en 2020, Alvarado reflexionó sobre la situación.

“Yo creo que acá tenemos que reparar en un hecho en orden a que hoy día los delincuentes, los prófugos de la justicia, están decididos a disparar a matar. Están disparando al rostro, a la cabeza, con armamento automático”, señaló el biministro.

A lo que agregó: “Eso es en materia de profunda preocupación y hay que combatirlo como tal con toda la fuerza del Estado dentro del marco de la Constitución y la ley ”.

Consultado también por el estado de salud de los carabinero herido en Valdivia, Alvarado detalló que aunque su situación se encuentra “estabilizada”, todavía sería grave.

“Es una situación que es delicada, que está también en el hospital en Valdivia, siendo acompañado de profesionales médicos y de su familia, pero es una situación grave”, detalló.