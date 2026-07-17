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    Arnaldo Zúñiga, de Dirección Meteorológica: “Es probable que ya mañana tengamos un debilitamiento de las precipitaciones”

    "Se ha resistido bien la condición meteorológica, debido a que ha caído mucha nieve", destacó el experto.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), afirmó que el sistema frontal que se desarrolla entre las regiones de Atacama y La Araucanía se ha comportado dentro de lo pronosticado por el organismo.

    “Es probable que ya mañana tengamos un debilitamiento de las precipitaciones, del mediodía en adelante. Estamos evaluando el próximo sistema frontal, los otros pulsos que estarían llegando hacia el día domingo, se está yendo bastante al norte, entre Atacama y prácticamente la Región de O’Higgins. Lo estamos monitoreando, porque ustedes saben que esto es bastante dinámico, la atmósfera es muy dinámica y puede cambiar en 12 horas fácilmente", afirmó.

    En entrevista con 24 Horas de TVN, la mañana de este viernes, Zúñiga explicó que en la Región Metropolitana habían caído entre 35 y 40 milímetros de agua desde que se iniciaron las lluvias.

    “Se ha resistido bien la condición meteorológica, debido a que ha caído mucha nieve, entonces es muy positivo, y si bien los rangos de precipitaciones son altos en muchas localidades, se está dando la condición respecto a lo que habíamos pronosticado, y sigue la condición, sigue este bloqueo en el sur, van a continuar pasando algunos pulsos de sistemas frontales por la zona central, por eso mantenemos el sistema de alertamiento vigente", explicó.

    Respecto al viento, indicó que se mantiene la alerta desde el sector costero de Coquimbo, hasta Valparaíso, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora que se registrarían hasta este sábado.

    “El viento fue muy intenso en el sector interior del mar, siguen las bajas presiones en el interior del mar, así que es muy probable que la Armada de Chile continúe con su sistema de alertas con respecto a las marejadas”, detalló.

    La Dirección Meteorológica emitió una alarma por precipitaciones intensas en la provincia de Huasco.

    “El sistema frontal va a ir avanzando más al norte, se va a activar incluso en esa zona producto de otra perturbación que viene, así que no podemos bajar la alarma en ese aspecto, en el sentido de que ya hay algunas precipitaciones y por lo menos la modelación está indicando que va a haber mucha concentración de lluvia en ese sector, si bien va a haber niebla en la cordillera, que es muy positivo, pero nos preocupa mucho la cantidad de agua que tenemos pronosticado para esa zona, aunque sean 80 milímetros, es mucho para la región", advirtió el experto.

    Más sobre:Sistema frontalDirección MeteorológicaLluvia

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