SHOA descarta posible tsunami para las costas de Chile tras terremoto 7,4 en México

La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

Desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), descartaron un posible tsunami para las costas de Chile tras el terremoto 7,4 que se produjo en México.

Según informaron desde Senapred, “SHOA indica que sismo magnitud 7.4 a 96 kilómetros al suroeste de Tapachula, México, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

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SHOA indica que sismo magnitud 7.4 a 96 kilómetros al suroeste de Tapachula, México, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

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De acuerdo al Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) el sismo se produjo a las 10:48 de la mañana a 48 kilómetros al suroeste de Aquiles Serdán, México, a una profundidad de 15,2 kilómetros.

En una primera instancia, el secretario de la Marina mexicana, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha estimado que por ahora no hay constancia de “afectaciones graves” por el temblor, aunque ha recomendado a los residentes que extremen precauciones porque se espera una subida de las aguas costeras en torno a medio metro pero, por lo demás “no hay ningún problema”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado de que en las próximas horas se emitirá un comunicado con información oficial sobre el movimiento telúrico.