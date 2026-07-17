Ministro Arrau anuncia querella por sujeto que disparó a dos Carabineros en Lo Espejo: “Perseguiremos la máxima sanción que permita la ley”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a los dos carabineros que resultaron baleados en una fiscalización durante la mañana de este viernes en la comuna de Lo Espejo, señalando que se querellarán y que "perseguiremos la máxima sanción que permita la ley“.

A través de una publicación en redes sociales es que el ministro detalló que los funcionarios “integraban los servicios extraordinarios que hemos impulsado para reforzar la presencia policial en las calles”.

"El delincuente actuó con total alevosía y utilizó un arma adaptada para disparar en modo automático", señaló, agregando que “es un delincuente extremadamente peligroso y se mantiene un amplio operativo para capturarlo”.

De acuerdo a lo que añadió, “nos querellaremos y perseguiremos la máxima sanción que permita la ley”.

Asimismo, la autoridad señaló que regresará a Santiago para visitar a los funcionarios heridos.

"Este criminal será encontrado, detenido y puesto a disposición de la justicia“, cerró el ministro.