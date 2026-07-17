Senapred activa mensajería SAE para apoyar evacuación en sector de la ribera del Mapocho en Talagante por crecida del río

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) inició la evacuación de un sector de la ribera del Mapocho en Talagante ante la crecida del río.

El organismo reportó la situación pasado el mediodía en sus redes sociales.

Esto, en el marco del sistema frontal con intensas precipitaciones que se desarrolla entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Para reforzar el proceso de evacuación en terreno, se activó la mensajería para teléfonos móviles del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por crecida del Río Mapocho #SENAPRED solicita evacuar sector Campamento Ribera del Río en la comuna de #Talagante, Región Metropolitana.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.… pic.twitter.com/u8qkjhBRZr — SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026

Senapred insistió en el llamado para que los vecinos de la zona afectada actúen con calma, acatando las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.