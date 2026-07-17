Senapred activa mensajería SAE para apoyar evacuación en sector de la ribera del Mapocho en Talagante por crecida del río
El organismo reportó la situación pasado el mediodía.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) inició la evacuación de un sector de la ribera del Mapocho en Talagante ante la crecida del río.
El organismo reportó la situación pasado el mediodía en sus redes sociales.
Esto, en el marco del sistema frontal con intensas precipitaciones que se desarrolla entre las regiones de Atacama y La Araucanía.
Para reforzar el proceso de evacuación en terreno, se activó la mensajería para teléfonos móviles del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).
Senapred insistió en el llamado para que los vecinos de la zona afectada actúen con calma, acatando las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.
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