Aguas Andinas mantiene monitoreo de ríos Maipo y Mapocho por lluvias e indica que no se reportan episodios de turbiedades

La empresa Aguas Andinas informó que mantiene un monitoreo permanente de los ríos Maipo y Mapocho ante el evento meteorológico que está impactando a la Región Metropolitana y a gran parte del país con anormales volúmenes de precipitaciones.

La compañía reportó que su infraestructura de producción y distribución de agua potable se encuentra operando con total normalidad y a total capacidad.

“Pese a las intensas lluvias que se están registrando en la zona centro sur del país, nuestra infraestructura funciona con absoluta normalidad. Nuestras plantas de producción de agua potable se encuentran operando al 100% de su capacidad, al igual que nuestros sistemas de respaldo y de reservas estratégicas para hacer frente a emergencias. Estamos monitoreando también de manera permanente el estado de la cuenca y de los ríos Maipo y Mapocho que abastecen de suministro a la Región Metropolitana y por el momento no se han dado episodios de turbiedades que alteren la producción de agua potable”, destacó el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez.

La empresa detalló, además, que su infraestructura de respaldo se encuentra a total capacidad y 100% reforzada para operar en caso de contingencias derivadas del fenómeno climático.

Rodríguez explicó que la empresa desarrolla cada año planes preventivos y de limpieza de la red de alcantarillado, la que se extiende por más de 11 mil kilómetros y es clave para la recolección de aguas residuales y su posterior tratamiento en las biofactorías La Farfana y Mapocho Trebal.

“Hasta la fecha hemos retirado más de dos mil toneladas de basura de la red de alcantarillado de manera preventiva y planificada. Pese a ello, y dado que la ciudad ha recibido volúmenes inusuales de precipitaciones, hemos presentado incidencias y rebases en nuestra red, debido a que ésta no ha sido diseñada ni construida para recolectar ni transportar las aguas lluvias, por lo tanto, la inexistencia de infraestructura de recolección de precipitaciones en diversos puntos de la ciudad termina impactando directamente en nuestra red de recolección de aguas servidas”, puntualizó.

Desde la empresa enfatizaron la recomendación de evitar arrojar elementos como toallas húmedas, pañales y aceite en los desagües de los hogares, como también no abrir las tapas del alcantarillado en las calles, dado que esto puede generar accidentes y saturación de la red ante las intensas precipitaciones.