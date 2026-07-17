Coquimbo, Valparaíso y Biobío: las regiones que concentran los daños del temporal y el riesgo de las próximas horas

El sistema frontal que azota a buena parte de Chile ha dejado, según el último reporte de Senapred, tres personas fallecidas y 75 damnificadas. Pero, además, también ha dejado cientos de milémetros de agua caída y fuertes ráfagas de viento, lo que ha implicado miles de clientes sin luz, árboles caídos y afectaciones a infraestructura habitacional y de otra índole. Los efectos del temporal son evidentes.

Pero hay regiones o comunas donde las consecuencias han sido mayores. Y de diverso tipo, lo que deriva en respuestas que mantiene a las autoridades en alerta.

Una de las regiones más afectadas ha sido el Biobío. No por nada el Presidente José Antonio Kast decidió trasladarse hasta dicha región, a donde tuvo que llegar por tierra considerando que algunos aviones no han podido aterrizar en el Aeropuerto Carriel Sur de Concepción por un viento que botó árboles. En la zona costera hubo ráfagas sobre los 170 kilómetros por hora y el agua caída llegó a los 200 milímetros en promedio en las provincias regionales.

En la misma región, en Penco, que en el verano había sido devastado por un megaincendio, ahora el temporal los golpea otra vez.

Por un lado, varias viviendas se vieron afectadas por marejadas, las que en todo caso se han visto desde Huasco a la Región de Aysén. “La marejada anormal, y tal como fueron las imágenes que se mostraron ayer en la comuna de Penco y que dejaron lamentables daños en la infraestructura, son un riesgo para las personas”, señaló la directora de Senapred, Alicia Cebrián. Al mismo tiempo, en el sector Cerro Verde de la misma comuna el viento arrasó 12 viviendas completas.

Las autoridades determinaron desde este jueves el despeje con maquinaria, además del despliegue de funcionarios junto a la Seremi de Desarrollo Social para activar las fichas FIBE y evaluar posibles ayudas.

El alcalde Rodrigo Vera señala que en la comuna se registraban más de 80 viviendas afectadas: “Muchas de ellas tienen un daño de consideración y tenemos alrededor de 10 a 12 con pérdida total. Tenemos tres emprendimientos locales comerciales con pérdida total”.

El jefe comunal también detalló daños en los puestos de venta de mariscos, así como en el puente Melón, pero afirmó que han logrado reponer el alumbrado público. Sin embargo, alertó que “producto de lo que ocurrió ya estamos en condiciones de decir que estos eventos se pueden repetir y acá necesitamos potenciar fuertemente el enrocado y los muros rompeolas. Acá el mar arrasó los muros que habían, que eran de hormigón armado y también todo lo que protegía el borde costero. Acá se tiene que hacer un proyecto de intervención”.

En la comuna se han visto evacuaciones en Cerro Verde Bajo, Lirquén y La Poza; vientos superiores a 100 kilómetros por hora; e inundaciones y daños en infraestructura.

Penco es una de las comunas del Biobío que Kast visitaría en esta ocasión. La otra iba a ser Tomé, donde diversas crecidas han inundado casas, pero Presidencia informó a última hora que la actividad no se realizaría. Curanilahue y Arauco son las otras grandes afectadas de la región, por el desborde de ríos que las atraviesan.

Carlos Acuna/Aton Chile CARLOS ACUNA/ATON CHILE

En la Región de Valparaíso, en tanto, el sistema frontal ha generado diversos estragos. Por ejemplo, el tránsito vehicular y de peatones se mantiene restringido en varias zonas, como tramos de Avenida Borgoño en Viña del Mar o de Avenida Altamirano en Valparaíso.

Debido al viento, un árbol cayó sobre la vía de entre El Salto y Quilpué, por lo que el servicio de Ferrocarriles del Estado operó cada 30 minutos. La estación Villa Alemana, en tanto, se inundó, lo que impedía el acceso a los trenes.

En la misma región, pero en Petorca, se proyecta que 600 familias van a quedar aisladas tras reactivación del río y en Quintero una embarcación pesquera varó en la playa.

La buena noticia es que tanto Esval como Aguas del Valle reportaron que sus sistemas de distribución de agua potable operaban con normalidad al menos hasta pasadas las 11 de la mañana.

¿Otra arista? Al cierre de esta nota 408.281 clientes permanecían sin luz según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y 165.128 eran de la Región de Valparaíso (en Viña del Mar se cayeron seis postes del tendido eléctrico) y 101.623 de La Araucanía. Otros 30.720 pertenecían al Biobío, 22.663 a Los Lagos, 18.248 a Los Ríos y 17.097 a la Metropolitana.

Además de todo esto, el Presidente Kast abordó en el programa de streaming Desde La Redación de La Tercera el sistema frontal, señalando “tenemos situaciones complejas en la zona centro norte”.

“Las posilibidades de lluvias muy intensas en la Región de Coquimbo, y la zona sur de Atacama, es motivo de alerta y preocupación. También las lluvias intensas y los vientos en la Región de Valparaíso”, indicó.

Kast, que anunció el uso del 2% de los presupuestos regionales para emergencias en todas las localidades afectadas, identificó a Biobío, Coquimbo y, tal vez, Atacama, como las regiones más complejas. Por el agua caída y por lo que podría caer en las próximas horas.

De hecho el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, quien también es meteorólogo, advirtió que si bien en la región aún no ha llovido tanto, este temporal aún podría transformarse “en el evento del siglo”. Casi al mediodía, las lluvias se habían comenzado a intensificar y, por ejemplo, en Los Vilos y Salamanca ya dejaban localidades aisladas por colapsos de rutas y antes los vientos, las marejadas y el agua ya había ocasionado algunos daños.

Región Metropolitana

“La ciudad ha resistido bien”, dijo el gobernador metropolitano Claudio Orrego a primera hora de la mañana de este viernes. Y es que, en general, la capital efectivamente resistió sin demasiadas complicaciones las primeras horas de la llegada del temporal.

Iniciamos la mañana en COGRID Regional. La ciudad ha resistido bien. Sin embargo, todavía no llega lo más importante del sistema frontal.



Santiago espera 70-90 mm solo hoy, por lo que aún no debemos bajar los brazos. Hoy seguiremos recorriendo la región monitoreando los puntos… — Claudio Orrego L. (@Orrego) July 17, 2026

Con todo, sí hubo afectaciones, principalmente cortes de luz y ciertos cruces de calles anegados.

El día, de hecho, arrancó con cerca de 40 semáforos de la RM sin funcionamiento. Las Condes, Peñalolén, Renca, Vitacura, Lo Prado, Recoleta, Macul, Providencia, Maipú, Ñuñoa, La Reina y Cerrillos fueron algunas de las comunas con ese tipo de inconvenientes.

Al mismo tiempo, en calles de Santiago, La Florida, Quilicura y Lo Espejo no podían transitar vehículos debido a la acumulación de agua. Quizás si la más compleja en ese sentido fue el cruce de la Ruta 5 con General Velásquez.

En San José del Maipo emitieron un decreto para el cierre preventivo de la barrera ubicada en el sector San Gabriel “disponiéndose la prohibición del tránsito vehicular desde dicho punto de la Ruta G25 a contar de las 12:00 horas del día 15 de julio de 2026, manteniéndose dicha medida mientras permanezca vigente la Alerta Amarilla Regional por Evento Meteorológico decretada por Senapred o hasta que las condiciones de riesgo permitan su levantamiento”.

Al cierre de esta nota, 2.848 clientes estaban sin luz en Lo Barnechea, 2.033 en Talagante y 1.832 en Padre Hurtado, las comunas con más hogares sin suministro en la región.

En general, las comunas de la RM coinciden en un balance positivo, sin problemas graves y con un trabajo de prevención que, dicen, sirvió.

En Lo Barnechea se realizó una poda preventiva de árboles, así como despeje de sumideros y canales, retiro de basura y escombros. En los sectores donde se acumuló el agua, los equipos municipales acudieron y en el sector cordillerano hubo acumulación de nieve -45 centímetros en Farellones, 70 cms en Valle Nevado y 55 cms en La Parva y Colorado- por lo que equipos de emergencia acudieron y cerraron el acceso.

En Vitacura no se reportaron cortes de luz ni árboles caídos, mientras que en Providencia realizaron podas de árboles, revisión de los 1.300 sumideros de la comuna y una limpieza de la ribera del Río Mapocho dos veces por semana. Igualmente, detectaron que las zonas más complejas son los ejes de Eliodoro Yáñez, Los Leones, Ricardo Lyon y Pedro de Valdivia por la caída de hojas que han bloqueado sumideros. Para ello hay más de 120 personas dedicadas exclusivamente a limpieza.

Desde San Bernardo informan que de los 42 puntos críticos en la comuna solamente habían dos complicados: Lo Herrera y Pablo Burchard, los que registraban acumulación de agua. Para ello se trabajó en coordinación con Bomberos con un camión de succión extrema que absorbe 15 mil litros de agua y barro en 15 minutos.

En Independencia había puntos críticos identificados en sectores como Vivaceta y Metro Hospitales, donde se estaban poniendo pallets y sacos de arena para que la gente pudiera cruzar las calles. En Estación Central había cierres preventivos de la calle Aeropuerto, entre Alameda y 5 de abril. En Maipú, el Canal Santa Marta tiene un monitoreo permanente y, por ahora, se ve normal, mientras que en Ñuñoa dicen no registrar problemas.

Pasado el mediodía, en Cerrillos comenzaron a evuacuar a cerca de 600 personas del campamento Nuevo Amanecer luego de que el Sernageomin emitiera un informe de riesgo de remoción en masa.