Sistema frontal: de forma preventiva evacúan a cerca de 600 personas del campamento Nuevo Amanecer en Cerrillos

Hasta el campamento Nuevo Amanecer, en Cerrillos llegó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, y el gobernador Claudio Orrego, quienes junto al alcalde de la comuna, Johnny Yáñez, informaron sobre la evacuación preventiva en el lugar.

A propósito de las intensas precipitaciones producto del sistema frontal, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) emitió una alerta por riesgo de remoción en masa en el sector.

En ese marco, Codina detalló que “Sernageomin emitió un informe de riesgo de la zona del Pretil, de la zona que es contigua a la Ruta 78 del campamento Nuevo Amanecer, particularmente en la zona de La Islita y Colombia”.

En consecuencia, se está evacuando de forma preventiva un sector que comprende 210 viviendas, donde viven unas 600 personas.

El delegado señaló que quienes no tengan donde acudir podrán dirigirse a los albergues dispuestos por el municipio

“En todas las evacuaciones que hemos visto hay una alta presencia de menores de edad. Estamos hablando también de campamentos que tienen una alta presencia de inmigrantes y nos preocupa obviamente tratar de tener las mejores condiciones: segregación de baños, también zonas de dormitorio de la mejor manera posible”, indicó Codina.

El alcalde Yáñez detalló que “hay aproximadamente 600 personas que pueden estar en riesgo de algún derrumbe” en el sector. “Por eso claramente tenemos que movilizarlos rápidamente, tenemos dos buses disponibles para ser trasladados al albergue que está en el Parque Orione, en Cuca ”.

“Esta es una de las tomas, la otra también es Colombia, en la Islita, donde aproximadamente son 50 o 60 personas que también hay que sacar del sector por posibles derrumbes”, indicó.

El gobernador Orrego recordó que el sistema frontal en la región recién está comenzando.

“Hasta este momento llevamos cerca de 40 milímetros llovidos en Santiago, pero la verdad es que lo que se espera el resto del día es cerca de 90 milímetros, o sea, gran parte de la lluvia va a llegar en el día de hoy”, sostuvo.

En ese sentido, hizo un llamado a acatar las recomendaciones de las autoridades. “Hacemos un llamado a la gente a que tenga responsabilidad y también autocuidado”.