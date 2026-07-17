Como en la NBA y la NFL: el lujoso anillo que recibirán los campeones del Mundial 2026 de parte de la FIFA

El Mundial de Norteamérica 2026 enfrenta sus últimos partidos. para este sábado está programada la definición por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra, mientras que el domingo se desarrollará el duelo por el título entre Argentina y España.

Este es, sin duda, el momento más esperado, pues la Albiceleste podría levantar la Copa por segunda vez consecutiva, mientras que la Furia Roja esperan ser bicampeones tras lo logrado en Sudáfrica 2010.

Pero Estados Unidos ha querido darle a los ganadores una recuerdo especial, que ya es parte de una tradición en las competencias del país norteamericano.

La FIFA informó a través de su página oficial que los ganadores del Mundial recibirán unos lujosos anillos que podrán lucir como trofeo personal.

“Además del emblemático trofeo y las prestigiosas medallas de oro, el equipo ganador recibirá, por primera vez en una competición de la FIFA, un reconocimiento adicional: los anillos de campeón personalizados. De este modo, la FIFA incorpora al fútbol una de las tradiciones más arraigadas en el deporte estadounidense”, indicaron en la página web del ente rector del fútbol internacional, en referencia a otras competiciones que entregan este tipo de distinciones, como la NBA en el básquetbol, la NFL en el fútbol americano o la MLB en el béisbol.

Agregan que se confeccionarán únicamente 2026 piezas, las que estarán numeradas individualmente en homenaje a la competición. De ellas, un total de 30 estarán destinadas al equipo ganador, mientras que los 1996 restantes se pondrán a la venta como producto con licencia oficial. Según explican, esto permitirá a los seguidores “hacerse con una pieza única de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

“En cuanto al diseño, en una cara se mostrará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador. Cada pieza estará numerada, se fabricará a medida y se acompañará del certificado de autenticidad”, destacan.

También precisan que inmediatamente después de la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales que serán utilizados para conmemorar la ocasión. Posteriormente, los 30 anillos de los ganadores serán fabricados a medida y se entregarán a sus destinatarios cuando estén listos.

“De esta forma, podrán lucir toda su vida el símbolo de un logro que nunca olvidarán”, aseguran.

Video: así es el lujoso anillo para los campeones del Mundial