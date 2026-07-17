Quién es quién en el mercado de plataformas de delivery

20/02/2019 BICLICETAS "MOSQUITO" LLAMADAS ASI POR EL MOTOR QUE USAN, EN EL SECTOR DE PLAZA BAQUEDANO Y BARRIO BELLAVISTA. BENJAMIN RODRIGUEZ / LA TERCERA

El mercado de plataformas de delivery en el mundo tuvo un remezón durante esta semana. Uber Technologies anunció que suscribió un acuerdo de combinación de negocios con Delivery Hero, la matriz de PedidosYa, con lo cual absorbería sus operaciones en 50 países distintos. En otros 14 mercados, incluido Chile, las operaciones pasarán a ser propiedad del fondo de inversión SSW Partners.

En concreto, el fondo con sede en Nueva York lanzado por los antiguos banqueros Eric Schwartz, Joshua Steiner y Antonio Weiss, adquirió distintas marcas del portafolio: Foodora (Austria, Chequia, Noruega y Suecia), Efood (Grecia), Foody (Chipre), Glovo (Moldavia, Polonia, Portugal, Rumania y España), Yemeksepeti (Turquía) y, PedidosYa en Chile y Ecuador.

Según informó Uber, los negocios adquiridos por SSW generaron US$ 11.000 millones en reservas brutas en 2025.

Uber explicó esta decisión así: “SSW adquirirá los negocios de Delivery Hero en un total de 14 mercados, especialmente en aquellos en los que Uber Eats y Delivery Hero ya compiten”.

Es que son específicamente Pedidos Ya y Uber Eats son las empresas con mayor participación de mercado, de acuerdo a los datos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y de la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública (AIM).

Quién es quién en el mercado de delivery

La FNE, a raíz de una investigación de colusión entre Pedidos Ya y Glovo en 2019, constató que los líderes del mercado hasta el 2019 eran Uber Eats con un 36% de participación en cantidad de órdenes, y Pedidos Ya con un 31%.

Pedidos Ya nació en Uruguay, y llegó a Chile en el 2010, un año después de su creación. En el 2014, a raíz de su rápida expansión regional, llamó a la atención de la gigante alemana Delivery Hero, una de las principales compañías de delivery en el mundo. La firma tiene presencia en 65 países, con más de 3.000 trabajadores. Delivery Hero en el 2021 adquirió a Glovo.

Una encuesta de la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública del 2024, posicionó a Pedidos Ya como la aplicación de delivery favorita, con un 34,4% de las preferencias. En algún momento, en el 2018, esta marca llegó a tener más del 80% del mercado según la FNE, pero fue perdiendo terreno rápidamente con el ingreso de Uber Eats, Glovo y Rappi al mercado chileno.

Uber es una empresa estadounidense, fundada en 2009. El mayor volumen de acciones de la compañía es controlada por grandes grupos de inversión como Black Rock, The Vanguard Group, State Street Corporation y Public Investment Fund. Su negocio de delivery fue creado en 2014.

Uber Eats comenzó a operar en el país en 2017. A principios del 2018 apenas tenía un 13% de participación de mercado, pero poco más de un año después ya consolidaba más del 35%. Según la encuesta de AIM, es la segunda aplicación más relevante, con el 23,9% de las preferencias.

Por su parte, Rappi es una firma colombiana que nació en el 2014, y cumplirá 8 años en el mercado chileno. Llegó a mediados del 2018, y en marzo del 2019 ya consolidaba el 22% de las órdenes. A pesar de ello, la encuesta de AIM muestra que apenas un 5,6% de los participantes la prefieren por sobre PedidosYa o Uber Eats.

Otro informe de la FNE, con el cual aprobó la compra de Cornershop por parte de Uber, el organismo afirmó que “En Chile, las principales plataformas que participan de este segmento son Uber Eats, Rappi y PedidosYa, siendo esta última la más antigua y la que posee la mayor cobertura geográfica. De acuerdo a la información tenida a la vista, al año 2019 Uber Eats y PedidosYa intermediarían cada uno un [30–40]% de las ventas del segmento (sin considerar las ventas realizadas a través de servicios online de los propios restaurantes), y Rappi tendría una participación de [20–30]%, aunque con una tendencia a aumentar su participación de mercado”.