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    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que la mayor parte de la Región Metropolitana permanezca con lluvias. Las precipitaciones incluso podrían extenderse hasta finales de la semana que viene.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico. Foto: referencial.

    La llegada del sistema frontal ha desencadenado lluvias, cortes de luz y problemas en el estado de las rutas en distintas regiones del país.

    Por estos motivos, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha activado alertas tempranas preventivas y alertas amarillas en las zonas que se verán afectadas por el evento.

    Esto, con el fin de reforzar el monitoreo y la coordinación con organismos de emergencia.

    De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se espera que la mayor parte de la Región Metropolitana permanezca con lluvias durante este fin de semana, con precipitaciones que incluso podrían extenderse hasta finales de la semana que viene.

    El organismo presume que las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 9°C en Santiago, con máximas que podrían llegar a 13°C a lo largo de las respectivas jornadas.

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico. Foto: archivo.

    Cómo será el tiempo en Santiago este viernes 17 de julio

    Según el pronóstico de la DMC, este viernes 17 de julio gran parte de la Región Metropolitana permanecerá cubierta y con lluvia, con vientos de entre 25 y 40 km/h.

    Durante la tarde, se espera que las temperaturas sean de 13°C en Santiago Centro, Santiago Poniente, Santiago Norte, Colina y Curacaví.

    Santiago Oriente, Santiago Sur, Melipilla y San José de Maipo tendrán temperaturas levemente más bajas, de aproximadamente 12°C.

    Cómo será el tiempo en Santiago el sábado 18 de julio

    La lluvia seguirá el sábado 18 de julio. Se espera que los vientos de entre 25 y 40 km/h continúen, aunque principalmente durante la madrugada y, en el caso de San José de Maipo, también durante la mañana.

    Asimismo, la región permanecerá con el cielo cubierto.

    Las temperaturas serán de entre 10°C y 12°C en Santiago Centro; de entre 10°C y 13°C en Santiago Oriente; de entre 9°C y 13°C en Santiago Poniente; de entre 8°C y 14°C en Santiago Norte; y de entre 8°C y 13°C en Santiago Sur.

    Colina espera entre 8°C y 14°C; Curacaví entre 9°C y 13°C; Melipilla entre 10°C y 14°C; y San José de Maipo entre 6°C y 8°C.

    Según el pronóstico, se espera que las lluvias bajen de intensidad durante la noche del sábado y pasen a registrarse chubascos en la mayor parte de la región hacia la madrugada del domingo.

    Sin embargo, se presume que las precipitaciones volverán a intensificarse para la mañana de este último día.

    Cómo será el tiempo en Santiago el domingo 19 de julio

    El domingo 19 de julio seguirá cubierto y con lluvia en la Región Metropolitana. Durante la tarde y la noche, se registrarán vientos de entre 25 y 40 km/h, de acuerdo al pronóstico de la DMC.

    Las temperaturas serán de entre 9°C y 13°C en Santiago Centro; de entre 9°C y 12°C en Santiago Oriente; de entre 8°C y 12°C en Santiago Poniente; de entre 7°C y 13°C en Santiago Norte; y de entre 7°C y 12°C en Santiago Sur.

    Colina espera entre 7°C y 13°C; Curacaví entre 8°C y 12°C; Melipilla entre 9°C y 12°C; y San José de Maipo entre 6°C y 8°C.

    Puedes revisar las actualizaciones sobre el sistema frontal y sus efectos haciendo clic en este artículo en vivo de La Tercera.

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    Más sobre:MeteorologíaTiempoSistema frontalClimaDirección Meteorológica de ChileDMCMeteochileSenapredLluviaLluviasSantiagoRegión MetropolitanaLa Tercera

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