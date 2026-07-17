Sismo de magnitud preliminar 7,3 afecta a México y declaran alerta de tsunami cerca de la costa de Chiapas
El sismo afectó particularmente a Puerto Madero, un importante puerto y ciudad pesquera del Pacífico.
El Instituto Geológico de Estados Unidos ha declarado un sismo de magnitud preliminar 7,3 en la costa del suroeste de México con alerta de tsunami.
El sismo, registrado a las 08:48 a 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, y a una profundidad de 10 kilómetros, afectó particularmente a Puerto Madero, un importante puerto y ciudad pesquera del Pacífico, situado a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala.
Según el diario El Universal, el sismo provocó la evacuación de emergencia de cientos de trabajadores en diversos edificios públicos y privados de Villahermosa, así como la activación inmediata de los protocolos de seguridad y verificación por parte de las autoridades estatales.
En una primera valoración, el secretario de la Marina mexicana, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, estimó que por ahora no hay constancia de “afectaciones graves” por el temblor, aunque recomendó a los residentes que extremen precauciones porque se espera una subida de las aguas costeras en torno a medio metro pero, por lo demás “no hay ningún problema”.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que en las próximas horas se emitirá un comunicado con información oficial sobre el movimiento telúrico.
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