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    Mundo

    Reino Unido: Andy Burnham es elegido líder del Partido Laborista

    Andy Burnham ha sido elegido para liderar al Partido Laborista con la vista puesta en las elecciones de 2029. Su desafío será recuperar el terreno perdido ante el partido antisistema y antiinmigración de Reform UK, de Nigel Farage. El lunes asumirá el cargo de primer ministro después de que dimita Keir Starmer.

    Por 
    Daniel Postico/RFI
    Andy Burnham. Foto: Europa Press

    Andy Burnham se comprometió el viernes a “devolver la esperanza” a sus conciudadanos en un discurso pronunciado tras su nombramiento como nuevo líder del Partido Laborista.

    “Estamos unidos, y ponemos la fuerza que emana de esta unidad al servicio de las personas y de los territorios que llevan demasiado tiempo esperando que la política les devuelva la esperanza, y eso es lo que vamos a hacer, todos juntos. Vamos a devolverles la esperanza”.

    Burnham, de 56 años, es un político camaleónico que ha transicionado desde el centrismo de Tony Blair y Gordon Brown y el propio Keir Starmer, pasando por un acercamiento a la izquierda de Jeremy Corbyn, hasta situarse en una posición intermedia.

    Burnham tiene un perfil cercano a la socialdemocracia tradicional. Defiende con mayor fuerza la devolución de poderes a las regiones, una mayor intervención del Estado en el transporte público, la vivienda y el apoyo firme a la salud pública.

    Era el alcalde de Manchester. Le llaman “el rey del Norte” por la gran ascendencia que tiene en las zonas postindustriales del norte de Inglaterra, donde Farage está arrasando. Quiere potenciar económicamente el norte para que se convierta en el contrapunto a Londres y al sur del país. De hecho, ya ha anunciado que trasladará una parte de Downing Street a Mánchester.

    Electores

    Burnham tratará de conquistar a un decepcionado electorado laborista. “Adoptemos un enfoque orientado a resolver problemas en lugar de uno centrado en ganar puntos. Tengamos el valor de solucionar las grandes cuestiones que la política ha dejado de lado”, declaró Burnham en su discurso.

    “Si queremos una economía y un país que funcionen para todas las personas y todos los territorios, necesitamos un nuevo rumbo, distinto del que hemos seguido durante los últimos 40 años”.

    El laborista sostiene que el modelo británico está excesivamente centralizado y que las autoridades locales deberían controlar ámbitos como transporte, vivienda, formación profesional y desarrollo económico.

    Además, tendrá que afrontar los mismos desafíos que lastraron a Starmer, con una economía estancada y unos elevados costes de financiación para el gobierno.

    Más sobre:Reino UnidoPartido LaboristaAndy BurnhamKeir StarmerManchesterReforma UKFarageMundo

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