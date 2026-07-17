Kast condena baleo a carabineros en Lo Espejo y asegura que se han dispuesto “todos los recursos” para capturar al atacante
“Mientras miles de Carabineros se despliegan para proteger a los chilenos y apoyar las labores de emergencia, hay criminales que siguen atacandolos”, lamentó el Presidente.
Este viernes, alrededor de las 10.40 horas, dos carabineros resultaron lesionados por impactos balísticos mientras desarrollaban labores de fiscalización en Lo Espejo.
Ambos se encontraban conscientes al momento de ser auxiliados y fueron trasladados de inmediato al Hospital de Carabineros para recibir atención médica especializada, indicó la institución.
Por disposición del general director de Carabineros, Marcelo Araya, se instruyó el despliegue de todos los medios especializados disponibles, encabezados por personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), con el propósito de ubicar y detener al responsable del ataque.
El hecho fue rápidamente condenado por el mundo político. Desde el gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunció que se querellarán y perseguirán “la máxima sanción que permita la ley”.
En esa misma línea, el Presidente José Antonio Kast manifestó: “Mientras miles de Carabineros se despliegan para proteger a los chilenos y apoyar las labores de emergencia, hay criminales que siguen atacandolos”.
“Hemos dispuesto todos los recursos para capturar a este violento atacante y que sea juzgado y condenado por la justicia”, aseguró.
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