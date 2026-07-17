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    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Las intensas precipitaciones que afectan a gran parte del país continuarán durante los próximos días, con acumulados que podrían superar los 150 milímetros en la Región Metropolitana. En este escenario, uno de los factores que más siguen los meteorólogos será la ubicación de la isoterma cero.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país Tendencias / La Tercera

    Las intensas lluvias que afectan a gran parte del país han puesto la atención sobre un concepto que suele aparecer en los pronósticos meteorológicos: la isoterma cero.

    Su ubicación será uno de los factores más importantes durante este evento, ya que determinará si las precipitaciones caerán como lluvia o nieve en la cordillera, además de influir en el riesgo de crecidas de ríos, remociones en masa y aluviones.

    De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), entre la tarde del viernes y la noche del domingo se esperan nevadas moderadas a fuertes en sectores cordilleranos desde Atacama hasta O’Higgins.

    La isoterma cero variará según la zona: en Atacama fluctuará entre los 2.500 y 3.000 metros durante el evento; en Coquimbo rondará los 2.400 y 2.500 metros; en Valparaíso alcanzará los 2.200 metros.

    Por su parte, en la Región Metropolitana se ubicará cerca de los 2.000 metros y en O’Higgins, alrededor de los 1.800 metros.

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Pero, ¿qué significa exactamente la isoterma cero?

    En términos simples, corresponde a la altitud donde la temperatura del aire alcanza los 0 °C.

    El meteorólogo de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó en Mucho Gusto que “es donde se ubica la línea imaginaria del cero grado. A partir de ahí hacia arriba nieva; de ahí hacia abajo cae precipitación en estado líquido”.

    Esto ocurre porque la temperatura disminuye a medida que aumenta la altura.

    Según explica Raúl Valenzuela, académico de la Universidad de O’Higgins e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), el aire se enfría aproximadamente 9 °C por cada kilómetro de ascenso, hasta llegar a la denominada isoterma cero.

    Desde ese punto hacia arriba, las temperaturas continúan descendiendo y pueden alcanzar cerca de -50 °C en el límite superior de la tropósfera.

    La altura de la isoterma cero no es fija, sino que cambia según la estación del año y las condiciones atmosféricas.

    En invierno suele ubicarse a menor altitud, mientras que durante episodios de aire más cálido puede elevarse significativamente.

    Las consecuencias de un isoterma alto

    Según Sepúlveda, el ingreso de aire cálido desde el norte, junto con un río atmosférico de categoría 4, favorecerá que la isoterma se mantenga relativamente alta en algunos sectores.

    Como consecuencia, parte de las precipitaciones que podrían caer como nieve lo harán en forma de lluvia, acelerando el derretimiento del manto nival en la alta cordillera.

    Ese escenario puede incrementar el caudal de ríos y esteros, activar quebradas y elevar el riesgo de remociones en masa y desbordes, especialmente si coincide con precipitaciones intensas.

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Ríos que podrían subir su nivel de agua

    De acuerdo con el sitio Flood Hub de Google, plataforma que pronostica posibles inundaciones a través de la inteligencia artificial, hay ocho alertas de “advertencia” y una de “peligro”, la clasificación más alta.

    El afluente que más preocupa es el Río Choapa, ubicado en la Región de Coquimbo, tiene calificación “peligro” y se espera el nivel más alto del río desde 1997.

    Los otros ríos con categoría “advertencia”:

    • Río Mapocho, Región Metropolitana.
    • Río Maipo, Región Metropolitana y Valparaíso.
    • Río Claro, Región del Maule.
    • Río Maule, Región del Maule.
    • Río Perquilauquén, Región del Maule.
    • Río Reloca, Región del Maule.
    • Río Itata, Región de Ñuble.
    • Río Lumaco, Región de la Araucanía

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