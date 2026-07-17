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    ¿El terremoto de 7.4 en México podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    El evento llevó a que se declarara una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala. El epicentro se localiza a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros, según reporta el Servicio Sismológico Nacional del país.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    ¿El terremoto de 7.4 en México podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos. Foto: referencial.

    Durante la mañana de este viernes 17 de julio se registró un terremoto de magnitud 7.4 en la costa del suroeste de México.

    El evento llevó a que se declarara una alerta de tsunami tanto para las costas del sur de México como para las de Guatemala, según informan el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina de México (CAT-SEMAR) y la agencia de Observación Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

    El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) detalló que ocurrió a las 8:48 (hora local) y que el epicentro se localiza a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.

    Alrededor de una hora más tarde, el organismo detalló que, hasta las 10:00, se han registrado 39 réplicas del sismo, la más grande de magnitud 6.5.

    Desde CAT-SEMAR han instado a la población a mantenerse alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta y han advertido la presencia de corrientes fuertes en puertos.

    Las autoridades afirmaron que la zona de mayor afectación es el litoral de Chiapas y Oaxaca, estados del sur de México, donde se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.

    ¿El terremoto ocurrido en México podría tener efectos en Chile?

    El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), descartó un posible tsunami para las costas de Chile en relación al terremoto 7,4 que se registró en México.

    A través de sus redes sociales, desde el organismo subrayaron que dicho evento “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país”.

    El sismólogo y académico de geofísica en la Universidad del Desarrollo (UDD), Luis Donoso, explica a La Tercera: “La sismicidad de la zona del Océano Pacífico en México corresponde a la interacción de la Placa de Cocos con la Placa Norteamericana”.

    “Ello tiene su propia dinámica e historia sismológica y no guarda relación alguna con la interacción de otras placas, como las que desarrollan sismos en nuestra zona costera, en donde interactúan las Placas de Nazca y Sudamericana”.

    Por lo tanto, enfatiza el experto, no se espera que el terremoto ocurrido en México pueda tener efectos en Chile.

    ¿El terremoto ocurrido en México podría tener efectos en Venezuela?

    Al ser consultado sobre si el evento registrado en México tiene relación con los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que ocurrieron en Venezuela a finales de junio, Donoso detalla: “La zona que generó el sismo en Venezuela —la Falla San Sebastián— está dominada por la interacción entre la Placa Sudamericana en su parte norte y la Placa del Caribe en una zona de falla de rumbo”.

    La Falla San Sebastián, o SSF por su sigla en inglés, puede verse marcada en color rojo intenso en la siguiente imagen.

    ¿El terremoto de 7.4 en México podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos. Foto: captura.

    Según afirma el sismólogo, “el reciente sismo en México no tiene capacidad de generar impactos fuera de la zona de influencia de las placas que interactúan allí (la de Cocos y la Norteamericana)”.

    Por lo anterior, dice Donoso, “se descarta completamente cualquier efecto de este reciente sismo 7.4 en la costa pacifico de México sobre la sismicidad en el norte de Venezuela”.

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