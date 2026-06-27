¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

Las imágenes de edificios completamente derrumbados tras el doble terremoto que sacudió Venezuela han dado la vuelta al mundo.

El desastre deja hasta el momento al menos 920 muertos y 3360 heridos , según las autoridades.

Esto luego de que un sismo de magnitud 7,2 fuera seguido apenas 39 segundos después por otro de magnitud 7,5, el más fuerte registrado en el país en más de un siglo.

¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica. Foto: Xinhua Marcos Salgado

¿Por qué hubo tantos colapsos en edificios?

Aunque todavía es demasiado pronto para establecer las causas específicas de cada edificio que se vino abajo, especialistas apuntan a una combinación de factores.

Para responder las dudas, La Tercera conversó con Rosita Jünemann, directora de Cigiden R+ (Centro de Investigación Interdisciplinaria en Riesgo, Resiliencia y Recuperación ante Desastres) y académica de la Escuela de Ingeniería UC.

La académica explica que el nivel de destrucción no responde a una sola causa, sino a la combinación de tres factores: una amenaza sísmica excepcional, el hecho de que el terremoto golpeara zonas densamente pobladas y la vulnerabilidad de parte de las edificaciones .

“El daño se produce cuando las ondas sísmicas llegan a la superficie y, cuando el terremoto es tan cercano y a tan poca profundidad, prácticamente no hay atenuación. Eso produce altas aceleraciones en la superficie”, explica Jünemann sobre las características del sismo.

Además la especialista señala que el sismo ocurrió muy cerca de zonas urbanas altamente pobladas “entonces es prácticamente como que si el terremoto ocurriera en tus pies.

El tercer elemento corresponde a la capacidad de las construcciones para resistir un evento de esta magnitud.

“ La amenaza se produce cuando este evento se encuentra con ciudades altamente pobladas y además con edificaciones que tienen un cierto nivel de vulnerabilidad . En el fondo, es la capacidad que tiene esa estructura de resistir o responder a esa amenaza”, afirma.

La especialista sostiene que la particular secuencia de dos terremotos de gran magnitud también podría haber influido en la destrucción observada, aunque todavía no existen antecedentes suficientes para afirmarlo.

¿Cuándo colapsan los edificios?

En términos generales, los colapsos ocurren “cuando la demanda del sismo supera la capacidad real que tiene la estructura. Ahí es donde se produce el colapso” , afirma.

Eso no significa necesariamente que hayan fallado las normas de construcción. La investigadora recalca que será necesario realizar inspecciones técnicas antes de sacar conclusiones.

“Para saber efectivamente qué causa el colapso de cada edificio se necesitan inspecciones en terreno, análisis técnicos y un montón de cosas” , dice.

¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica. Foto: Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto

Las hipótesis de la catástrofe

A juicio de la especialista, existen varias hipótesis de la destrucción.

Una es que el terremoto haya superado el nivel de amenaza considerado en el diseño de algunas estructuras .

Otra, que parte de las edificaciones no cumpliera completamente con la normativa vigente o correspondiera a construcciones antiguas o informales.

“Hay edificios o construcciones antiguas, edificaciones deterioradas y viviendas informales que muchas veces no cumplen con las normativas más actualizadas”, explica.

Jünemann recuerda que, en ingeniería sísmica moderna, las normas no buscan impedir cualquier daño durante un gran terremoto, sino evitar el colapso total de las estructuras y proteger la vida de las personas.

“En general, se acepta que un edificio pueda dañarse, incluso quedar inutilizable después de un terremoto severo. Lo que buscan las normas es justamente evitar el colapso, porque es donde está en juego la vida de las personas”, afirma.

Aunque el tipo de terremoto hacía prever un evento destructivo, la magnitud de las consecuencias sorprendió incluso a los especialistas.

“Uno como especialista nunca espera una devastación de estas características”, reconoce.