Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

Un sismo de magnitud 6,1 se registró este jueves en la mañana, con epicentro en Punitaqui, en la Región de Coquimbo. Sin embargo, a través de redes sociales, distintas personas reportaron una alerta en su celular segundos antes del movimiento .

Se trata de algunos usuarios de celulares Android, quienes recibieron una notificación que advertía: “Se espera un ligero temblor. Magnitud inicial esperada de 5,9”.

La alerta sorprendió a varios, ya que llegó segundos, e incluso minutos antes de que se percibiera el sismo. Sin embargo, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) aclararon que no se trata del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

El director regional de Coquimbo de Senapred, Angelo Hernández, explicó que “teniendo la pantalla bloqueada, se ve la pantalla terremoto o sismo de grado tanto ubicado en tal parte con ciertas recomendaciones que están muy bien. Pero, por favor, entiendan que eso no es el SAE ”, precisó.

¿Qué es la alerta de sismos de Android?

Se trata de una función incorporada en los teléfonos con sistema operativo Android que envía advertencias automáticas cuando detecta un terremoto cercano de magnitud 4,5 o superior.

Según explica Google, el teléfono utiliza ubicaciones aproximadas de los dispositivos Android para determinar qué usuarios deben recibir la alerta.

La compañía asegura que esta información no se utiliza para identificar ni ubicar a una persona específica y que la función puede desactivarse en cualquier momento.

Eso sí, la propia empresa advierte que:

Las alertas no están disponibles en todas las áreas.

No se pueden detectar todos los sismos.

Las estimaciones de magnitud e intensidad pueden no ser precisas.

Es posible recibir la notificación antes, durante o después de que comience el movimiento.

Cómo activar la alerta de terremotos en tu celular Android

Para recibir estas notificaciones es necesario tener activada la conexión WiFi o de datos móviles . Luego, debes seguir estos pasos:

Abre la aplicación “Configuración” de tu teléfono. Ingresa a “Seguridad y emergencia”. Presiona “Alertas de terremotos”. Activa la opción.

Si no encuentras la sección “Seguridad y emergencia”, puedes seguir esta ruta alternativa:

Entra a “Configuración”. Presiona “Ubicación”. Selecciona “Avanzada”. Toca “Alertas de terremotos” y activa la función.

La herramienta puede desactivarse en cualquier momento siguiendo el mismo procedimiento.

Aunque no reemplaza al Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) que utilizan las autoridades en Chile, esta función puede entregar segundos valiosos para prepararse ante un movimiento telúrico, especialmente en un país acostumbrado a la actividad sísmica.