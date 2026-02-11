Desaparición de Nancy Guthrie: por qué Google tuvo un rol clave en la recuperación del video de las cámaras de su casa

Las autoridades policiales de Estados Unidos compartieron esta semana un video en el que se ve al sospechoso de secuestrar a Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie.

En el registro, captado por la cámara de la puerta de su casa antes de que se desactivara el timbre, se ve a un sujeto enmascarado y con guantes, quien lleva lo que parece ser una pistola en la parte delantera de su pantalón.

En los primeros días de la investigación, las autoridades afirmaron que aunque el software había detectado movimientos, hasta ese entonces no contaban con un video que mostrara al presunto captor de la mujer de 84 años.

Sin embargo, a más de una semana de su desaparición, reportada el pasado 1 de febrero, pudieron recuperarlo con la ayuda de ingenieros de Google , según confirmó a CNN una fuente familiarizada con los peritajes.

La cámara conectada a Internet que Nancy Guthrie tenía en la puerta de su casa era de Nest , empresa de la que el gigante tecnológico es propietario.

Inicialmente, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, había declarado que “no había ningún video disponible”, ya que la mujer “no tenía una suscripción” al servicio de grabación de video de Google, el cual mantiene en la nube los registros de las cámaras Nest.

No obstante, la compañía conserva de manera gratuita alrededor de tres horas de historial de video “basado en eventos” antes de que sea eliminado. Tales datos se alojan en la nube y en los servicios de Google , según rescata CNN.

El analista forense de audio y video, Nick Barreiro, quien también es fundador de Principle Forensics, explicó al citado medio que incluso si los datos son eliminados de los sistemas de Google, estos podrían seguir existiendo en algún lugar y ser recuperables .

“Una función de borrado básicamente le dice al sistema de archivos que ignore esos datos y que puede usar ese espacio del disco duro para nueva información… así que hasta que realmente se vuelva a usar, esos datos antiguos siguen siendo recuperables”, afirmó el especialista.

En el caso de la desaparición de Nancy Guthrie, los ingenieros del gigante tecnológico lograron ayudar a obtener el video después de varios días de trabajo, en los que no tenían certeza de si sus esfuerzos efectivamente darían resultados .

La tarde del martes 10 de febrero, el director del FBI, Kash Patel, hizo una publicación en X en la que compartió imágenes captadas por la cámara.

“Durante los últimos ocho días, el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima han colaborado estrechamente con nuestros socios del sector privado para continuar recuperando imágenes o grabaciones de video de la casa de Nancy Guthrie que pudieran haberse perdido, dañado o inaccesible debido a diversos factores, incluyendo la retirada de las grabadoras. El video se recuperó de datos residuales almacenados en sistemas internos”, escribió.

“Trabajando con nuestros socios: a partir de esta mañana, la policía ha descubierto estas nuevas imágenes previamente inaccesibles que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara en la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”.

Patel también hizo un llamado a que las personas que tengan información relevante para el caso se comuniquen con las autoridades.

Aunque no mencionó directamente a Google, en la esquina superior derecha de las imágenes que compartió se ve el logo de Nest.

Hasta el momento, no se tiene claridad sobre qué modelo de cámara de la compañía tenía Guthrie en la puerta de su casa, según reporta NBC.

La investigación sobre su desaparición sigue en curso.