Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

El FBI dio a conocer este martes nuevas imágenes en el marco de la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie , madre de la presentadora del programa Today (NBC), Savannah Guthrie.

Nancy, de 84 años, fue vista por última vez el pasado 31 de enero en su domicilio de Catalina Foothills, en Arizona.

Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

¿Qué revelan las imágenes?

Las fotografías muestran a una persona armada y con el rostro cubierto aparentemente manipulando la cámara de seguridad de la puerta principal de la vivienda durante la madrugada del día en que se perdió su rastro.

Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona. Foto: FBI

Según informó CNN, las imágenes fueron recuperadas pese a que la cámara del timbre se desconectó a la 1:47 de la madrugada.

Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona. Foto: FBI

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, el material fue obtenido a partir de “datos residuales ubicados en sistemas de respaldo”, tras un trabajo conjunto con empresas privadas para recuperar registros que habían quedado inaccesibles.

“Las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes previamente inaccesibles que muestran a un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara en la puerta principal de la casa de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición ”, escribió Patel en la red social X.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Las autoridades aclararon que la persona que aparece en las fotografías no ha sido identificada como sospechosa ni como persona de interés.

Sin embargo, solicitaron que cualquier individuo que tenga información relevante se comunique con las fuerzas policiales.

Esta se trata de la primera actualización significativa del caso en varios días.

Minutos después de que el FBI publicara las imágenes, Savannah Guthrie las compartió en su cuenta de Instagram. “Creemos que sigue viva. Que la traigan a casa”, escribió junto a las fotografías.

Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

Recuento del caso

Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció tras regresar a su casa luego de una cena familiar.

Horas después, su familia encontró rastros de sangre en el porche delantero de la vivienda, que posteriormente fueron confirmados como suyos.

Desde entonces, la investigación ha estado marcada por la aparición de supuestas notas de rescate, que exigían millones de dólares en criptomonedas, y por reiteradas súplicas públicas de sus hijos pidiendo el regreso de su madre.

El FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima ofrecen una recompensa de 50 mil dólares por información que permita dar con su paradero o con los responsables de su desaparición.

Mientras tanto, la familia mantiene la esperanza de que Nancy Guthrie siga con vida, en un caso que ha generado una amplia atención mediática en Estados Unidos.