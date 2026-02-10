SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    Las autoridades publicaron fotografías recuperadas de las cámaras de vigilancia que muestran a una persona enmascarada manipulando la cámara de seguridad de la casa de Nancy, sin rastro desde el 31 de enero.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    El FBI dio a conocer este martes nuevas imágenes en el marco de la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa Today (NBC), Savannah Guthrie.

    Nancy, de 84 años, fue vista por última vez el pasado 31 de enero en su domicilio de Catalina Foothills, en Arizona.

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    ¿Qué revelan las imágenes?

    Las fotografías muestran a una persona armada y con el rostro cubierto aparentemente manipulando la cámara de seguridad de la puerta principal de la vivienda durante la madrugada del día en que se perdió su rastro.

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona. Foto: FBI

    Según informó CNN, las imágenes fueron recuperadas pese a que la cámara del timbre se desconectó a la 1:47 de la madrugada.

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona. Foto: FBI

    De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, el material fue obtenido a partir de “datos residuales ubicados en sistemas de respaldo”, tras un trabajo conjunto con empresas privadas para recuperar registros que habían quedado inaccesibles.

    “Las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes previamente inaccesibles que muestran a un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara en la puerta principal de la casa de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”, escribió Patel en la red social X.

    Las autoridades aclararon que la persona que aparece en las fotografías no ha sido identificada como sospechosa ni como persona de interés.

    Sin embargo, solicitaron que cualquier individuo que tenga información relevante se comunique con las fuerzas policiales.

    Esta se trata de la primera actualización significativa del caso en varios días.

    Minutos después de que el FBI publicara las imágenes, Savannah Guthrie las compartió en su cuenta de Instagram. “Creemos que sigue viva. Que la traigan a casa”, escribió junto a las fotografías.

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    Recuento del caso

    Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció tras regresar a su casa luego de una cena familiar.

    Horas después, su familia encontró rastros de sangre en el porche delantero de la vivienda, que posteriormente fueron confirmados como suyos.

    Desde entonces, la investigación ha estado marcada por la aparición de supuestas notas de rescate, que exigían millones de dólares en criptomonedas, y por reiteradas súplicas públicas de sus hijos pidiendo el regreso de su madre.

    El FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima ofrecen una recompensa de 50 mil dólares por información que permita dar con su paradero o con los responsables de su desaparición.

    Mientras tanto, la familia mantiene la esperanza de que Nancy Guthrie siga con vida, en un caso que ha generado una amplia atención mediática en Estados Unidos.

    Lee también:

    Más sobre:Nancy GuthrieSavannah GuthrieDesaparecidaArizonaEstados UnidosTelevisiónPolicialFBIFotosImágenesCaso Nancy GuthrieTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ante querella de pobladores de megatoma de San Antonio: Minvu niega acusaciones contra el ministro Carlos Montes

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Comunistas aumentan presión a Boric para que envíe ayuda a Cuba: “Es momento que Chile devuelva la mano”

    Aumenta la cantidad mínima de militantes que requiere un partido político para constituirse

    Tribunal deja en pausa eventual nulidad de la declaración de Eduardo Lagos y defensa insiste en que no delató a Vivanco

    Bolsa de Santiago cierra con pérdidas arrastrada por acciones de Latam Airlines y Entel

    Lo más leído

    1.
    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    2.
    Quién es Juan Pablo Guanipa, el opositor al régimen chavista en Venezuela arrestado horas después de su liberación

    Quién es Juan Pablo Guanipa, el opositor al régimen chavista en Venezuela arrestado horas después de su liberación

    3.
    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    4.
    Cómo una pareja logró casarse en el escenario durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

    Cómo una pareja logró casarse en el escenario durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

    5.
    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    Ante querella de pobladores de megatoma de San Antonio: Minvu niega acusaciones contra el ministro Carlos Montes
    Chile

    Ante querella de pobladores de megatoma de San Antonio: Minvu niega acusaciones contra el ministro Carlos Montes

    Comunistas aumentan presión a Boric para que envíe ayuda a Cuba: “Es momento que Chile devuelva la mano”

    Aumenta la cantidad mínima de militantes que requiere un partido político para constituirse

    Bolsa de Santiago cierra con pérdidas arrastrada por acciones de Latam Airlines y Entel
    Negocios

    Bolsa de Santiago cierra con pérdidas arrastrada por acciones de Latam Airlines y Entel

    Tío Wom tras perder batalla por Telefónica: “Millicom, bienvenido a Chile”

    Dólar sube y termina con su racha a la baja

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona
    Tendencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires

    Tras salvar tres puntos de partido en contra: Tomás Barrios avanza en Buenos Aires por el retiro de Thiago Seyboth Wild

    Castellón le mete presión a Meneghini en la U: “Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok
    Tecnología

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida
    Cultura y entretención

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Cómo será la nueva película de Spider-Man: la aventura callejera que Tom Holland califica de “absoluto oro”

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales
    Mundo

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque

    Estados Unidos rechaza la anexión de Cisjordania por parte de Israel tras el plan israelí de ampliación de competencias

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl