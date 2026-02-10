SUSCRÍBETE POR $1100
    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Lo que nació como una apuesta por la inclusión hoy es cuestionado por el gobierno de Trump. Nike enfrenta una denuncia que pone en tensión sus programas de diversidad y las críticas por una supuesta “discriminación inversa”.

    Por 
    Constanza Llefi
    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “Discriminación contra los trabajadores blancos”

    El pasado miércoles 4 de febrero, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC) presentó una denuncia contra Nike, donde se acusó que la empresa ejercía discriminación hacía las personas blancas.

    En 2021, la cadena de vestuario deportivo anunció que implementaría las medidas de los programas de Diversidad, Equidad e Igualdad (DEI) en su empresa. Estas tienen como objetivo favorecer la contratación de grupos sociales que, por lo general, son discriminados o desfavorecidos.

    Sin embargo, las propuestas de la DEI han sido criticados, ya que hay quienes aseguran que las iniciativas podrían condicionar las decisiones de las compañías al momento de contratar personal, lo que podría generar “discriminación a la inversa” hacía las personas blancas y los hombres.

    Actualmente, la encargada de la comisión que presentó la denuncia es Andrea Lucas. La actual presidenta de la EEOC ha manifestado en diversas ocasiones su oposición hacía las políticas en materia de diversidad, equidad e inclusión.

    Quien se encargó de nombrar a Andrea Lucas como encargada del organismo fue el presidente Donald Trump, quien, de igual manera, se manifestó en contra de la inserción variada.

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “Discriminación contra los trabajadores blancos”

    Un difícil momento para Nike

    La denuncia llegó en un momento particularmente complicado para la cadena.

    Nike ha estado intentando recuperarse de errores estratégicos que, en los últimos años, han generado una crisis de ventas. Desde 2021, la marca ha experimentado una caída de casi el 65% en la bolsa.

    Según diversos analistas, esto se debe a que el vestuario producido por la cadena dejó de ser relevante culturalmente, a diferencia de marcas competidoras como Adidas.

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “Discriminación contra los trabajadores blancos”

    La gerencia ha avanzado en un proceso de reestructuración para corregir esto. Se han esforzado por eliminar el inventario obsoleto y en 2024 despidieron al director ejecutivo de ese entonces, John Donahoe, quien fue reemplazado por Elliott Hill.

    Hill, quien trabajó en Nike durante 32 años y ocupó importantes puestos de liderazgo en Europa y América del Norte, decidió jubilarse en 2020. Sin embargo, tras la prolongada crisis, decidió volver a la empresa para asumir el cargo e intentar reactivar la marca.

    Las ventas aumentaron un 1% el trimestre pasado, impulsadas por la revitalización del negocio en Norteamérica. A pesar de eso, los ejecutivos anunciaron en diciembre que se esperaba una caída en los ingresos globales este primer trimestre de 2026.

    La pugna entre Nike y la administración republicana

    La compañía es reconocida por referirse abiertamente sobre temas políticos.

    Por ejemplo, en 2017, el presidente ejecutivo escribió un memo denunciando una orden promulgada por la primera administración de Donald Trump, que prohibía la entrada a Estados Unidos a personas de varios países musulmanes: “Nike cree en un mundo donde todos celebren el poder de la diversidad”.

    En 2018, la marca colaboró con el ex jugador de fútbol americano de la NFL, Colin Kaepernick, quien fue vetado de participar en eventos deportivos en 2016, después de haberse negado a estar de pie durante el himno nacional de Estados Unidos.

    El jugador hizo esto para protestar contra el racismo y la brutalidad policial en el país.

    El ex mariscal de campo protagonizó un comercial conmemorativo por los 30 años del lema “Just do It”. En la campaña, se mostró el rostro de Colin Kaepernick en blanco y negro con el mensaje “Cree en algo, incluso si implica sacrificarlo todo”

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “Discriminación contra los trabajadores blancos” Foto: Brecht Bug

    La alianza recibió críticas por parte de Donald Trump: “Es un terrible mensaje el que están enviando y el propósito por el que lo hacen. Quizá exista una razón por la cual lo hacen. Pero, sobre el mensaje, es un terrible mensaje y un mensaje que no debería enviarse. No hay razón para ello”

    En compromiso con las iniciativas de inclusión, el año 2021 la empresa presentó un plan de cinco años para lograr una fuerza laboral más diversa. En el 2023, afirmó haber duplicado la inversión en programas de desarrollo profesional para minorías en Estados Unidos.

    Según los representantes, el objetivo es incluir a mujeres en puestos de liderazgo y de minorías raciales en el campo laboral estadounidense en un 35%.

    Reacción de la marca ante la denuncia

    Nike comentó que, si bien la medida les parecía una escalada sorprendente e inusual, iban a continuar cooperando con la investigación puesta por la EEOC que acusa racismo a la inversa.

    “Hemos participado de forma extensa y de buena fe en una investigación de la EEOC sobre nuestras prácticas, programas y decisiones de personal, y hemos realizado esfuerzos continuos para proporcionar información y colaborar de forma constructiva con la agencia”, declararon en un comunicado oficial.

    Además, los abogados de la marca presentaron una respuesta escrita donde calificaron de “amplia, ambigua y excesivamente onerosa” la medida impuesta por la Comisión.

    Por otra parte, la comisión reafirma llevar a cabo una investigación por discriminación a personas blancas: “La EEOC busca información directamente relevante a las acusaciones de que Nike sometió a empleados blancos, solicitantes y participantes del programa de capacitación a un trato desigual basado en la raza en varias decisiones de empleo”.

    Por ahora, la marca se encuentra citada a una audiencia por el Tribunal Federal de Missouri en el mes de septiembre de este año.

