Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams Foto:https://www.flickr.com/photos/mirsasha/8014219443

Serena Williams es una de las figuras más influyentes y dominantes en la historia del tenis mundial, que destacó en el deporte por incorporar un novedoso estilo de jugar: potente y a la defensiva.

Su mayor logro deportivo es haber ganado 23 títulos de Grand Slam en la categoría individual , la mayor cantidad en la Era Abierta del tenis, quedó a solo uno del récord histórico absoluto. Además, ganó cuatro medallas de oro olímpicas y dominó el circuito en distintas etapas de su vida, incluso tras regresar de lesiones graves.

A lo largo de más de dos décadas de carrera, Williams no solo acumuló títulos, sino que también se convirtió en un ícono cultural, referente del deporte femenino y símbolo de lucha contra el racismo y el sexismo dentro.

La medallista anunció su retiro del deporte en 2022. Explicó que estaba evolucionando fuera del tenis para enfocarse en su familia, negocios y en convertirse en madre por segunda vez. Su salida marcó el cierre de una era en el tenis profesional, que dejó a muchos fanáticos en tristeza.

Sin embargo, una reciente entrevista a Williams en el programa estadounidense Today, abrió la puerta a la discusión sobre si existe la posibilidad de que la campeona vuelva al deporte pronto.

¿Qué declaró Serena Williams respecto a un posible regreso al deporte?

El miércoles 28 de enero, la medallista olímpica estuvo en el programa estadounidense Today, donde le preguntaron sobre un posible regreso a las canchas.

No es la primera vez que a la deportista le ha tocado contestar esta pregunta, sin embargo, ella siempre respondía de manera tajante que no lo veía posible.

Esta ocasión fue diferente. Williams, en vez de negar de manera rotunda, declaró: “No lo sé, voy a ver que pasa”

Además, en diciembre del 2025, la aparición del nombre de Serena en el control antidopaje del tenis, un requisito previo para volver a practicar este deporte, planteó la posibilidad de que volviera a jugar.

Un posible regreso significa que la deportista de 44 años tendría que obedecer las normas del tenis, es decir, la posibilidad de someterse a controles de antidopaje y permanecer en un lugar determinado durante una hora al día.

Próximos eventos de tenis en lo que Williams podría jugar

Williams sí estaría habilitada para volver al torneo Abierto de Francia (Torneo de Roland Garros). Ella ya ha sido ganadora tres veces del campeonato en la categoría individual y dos veces en la doble.

El torneo de tenis de dobles del Abierto de Estados Unidos, que se llevará a cabo en agosto, también se presenta como una oportunidad perfecta en caso de que Williams tenga en sus planes regresar.

Sin embargo, la deportista aún no ha confirmado nada ni se ha pronunciado en más profundidad al respecto.