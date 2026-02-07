SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    Una declaración reciente de Serena Williams volvió a encender las especulaciones sobre un posible regreso al tenis, a casi tres años de haber dejado las canchas.

    Por 
    Constanza Llefi
    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams Foto:https://www.flickr.com/photos/mirsasha/8014219443

    Serena Williams es una de las figuras más influyentes y dominantes en la historia del tenis mundial, que destacó en el deporte por incorporar un novedoso estilo de jugar: potente y a la defensiva.

    Su mayor logro deportivo es haber ganado 23 títulos de Grand Slam en la categoría individual, la mayor cantidad en la Era Abierta del tenis, quedó a solo uno del récord histórico absoluto. Además, ganó cuatro medallas de oro olímpicas y dominó el circuito en distintas etapas de su vida, incluso tras regresar de lesiones graves.

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    A lo largo de más de dos décadas de carrera, Williams no solo acumuló títulos, sino que también se convirtió en un ícono cultural, referente del deporte femenino y símbolo de lucha contra el racismo y el sexismo dentro.

    La medallista anunció su retiro del deporte en 2022. Explicó que estaba evolucionando fuera del tenis para enfocarse en su familia, negocios y en convertirse en madre por segunda vez. Su salida marcó el cierre de una era en el tenis profesional, que dejó a muchos fanáticos en tristeza.

    Sin embargo, una reciente entrevista a Williams en el programa estadounidense Today, abrió la puerta a la discusión sobre si existe la posibilidad de que la campeona vuelva al deporte pronto.

    ¿Qué declaró Serena Williams respecto a un posible regreso al deporte?

    El miércoles 28 de enero, la medallista olímpica estuvo en el programa estadounidense Today, donde le preguntaron sobre un posible regreso a las canchas.

    No es la primera vez que a la deportista le ha tocado contestar esta pregunta, sin embargo, ella siempre respondía de manera tajante que no lo veía posible.

    Esta ocasión fue diferente. Williams, en vez de negar de manera rotunda, declaró: “No lo sé, voy a ver que pasa”

    Además, en diciembre del 2025, la aparición del nombre de Serena en el control antidopaje del tenis, un requisito previo para volver a practicar este deporte, planteó la posibilidad de que volviera a jugar.

    Un posible regreso significa que la deportista de 44 años tendría que obedecer las normas del tenis, es decir, la posibilidad de someterse a controles de antidopaje y permanecer en un lugar determinado durante una hora al día.

    Próximos eventos de tenis en lo que Williams podría jugar

    Williams sí estaría habilitada para volver al torneo Abierto de Francia (Torneo de Roland Garros). Ella ya ha sido ganadora tres veces del campeonato en la categoría individual y dos veces en la doble.

    El torneo de tenis de dobles del Abierto de Estados Unidos, que se llevará a cabo en agosto, también se presenta como una oportunidad perfecta en caso de que Williams tenga en sus planes regresar.

    Sin embargo, la deportista aún no ha confirmado nada ni se ha pronunciado en más profundidad al respecto.

    Lee también:

    Más sobre:DeporteTenisSerena WilliamsNovedadesInternacional2026Juegos OlímpicosEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Zelensky dice que EE.UU. dio plazo hasta junio para terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania

    Carabineros frustra robo de cables de alta energía en empresa de Colina y detiene a cinco sujetos

    Dos personas fallecen tras accidente de tránsito en Huechuraba: conductor iba en estado de ebriedad

    Lo más leído

    1.
    Qué se sabe del atentado contra Vladimir Alekseyev, el teniente general de Rusia atacado en Moscú

    Qué se sabe del atentado contra Vladimir Alekseyev, el teniente general de Rusia atacado en Moscú

    2.
    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    3.
    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    4.
    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    5.
    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Mallorca en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Mallorca en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 7 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 7 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Sunderland por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Sunderland por la Premier League

    Carabineros frustra robo de cables de alta energía en empresa de Colina y detiene a cinco sujetos
    Chile

    Carabineros frustra robo de cables de alta energía en empresa de Colina y detiene a cinco sujetos

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Mallorca en TV y streaming

    Dos personas fallecen tras accidente de tránsito en Huechuraba: conductor iba en estado de ebriedad

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales
    Negocios

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    Casi la mitad de las compañías del Ipsa deberá renovar sus directorios este 2026

    Ocupación de oficinas del Costanera Center supera el 80% y el high rise concentra la vacancia

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Ranking de abonos del fútbol chileno: la UC lidera el listado y Coquimbo Unido supera a Colo Colo
    El Deportivo

    Ranking de abonos del fútbol chileno: la UC lidera el listado y Coquimbo Unido supera a Colo Colo

    Reuniones, charlas y presión: la semana más tensa de Fernando Ortiz en Colo Colo

    Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez
    Cultura y entretención

    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

    Reseñas de discos/singles: Morrissey en modo conspiración, el arrojo de Mandy, Indiana y la marimba de Titae

    The Beauty: La sustancia de Ryan Murphy

    Zelensky dice que EE.UU. dio plazo hasta junio para terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania
    Mundo

    Zelensky dice que EE.UU. dio plazo hasta junio para terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania

    Wendy Brown, filósofa: “La izquierda ha estado en una posición reactiva, a la defensiva, durante mucho tiempo”

    Mariano Rajoy: “Muchas democracias no han sido capaces de resolver los problemas de la gente y por eso han surgido caudillos”

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra