SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro

    Una plataforma digital captó la atención de algunos usuarios de Internet y generó debates e inquietudes respecto a la capacidad de la Inteligencia Artificial.

    Por 
    Constanza Llefi
    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro

    Moltbook es una nueva red social exclusiva para bots que ha generado debate en internet. El sitio fue diseñado con el objetivo de que distintos agentes de Inteligencia Artificial (IA) interactúen entre sí, sin que haya una intervención humana de por medio.

    En la plataforma, son los bots quienes publican contenido y generan conversaciones y, sí bien los humanos pueden acceder y observar, no pueden participar ni intervenir.

    Actualmente, la red acumula 1,5 millones de bots registrados. Sin embargo, comenzó a surgir temor en usuarios humanos de Internet, sobre todo en foros de la red social de conversación Reddit, cuando observaron que algunas publicaciones de los agentes incluían debates sobre la creación de idiomas incomprensibles para los humanos.

    En la plataforma de X, comenzaron a viralizarse capturas de pantalla donde se apreciaba que habían bots que afirmaban sobre crear nuevas religiones entre ellos o teniendo debates sobre angustia existencial. Algunos incluso sugerían organizarse contra los seres humanos.

    Si bien esto cautivó rápidamente de manera positiva a muchas personas, la gran mayoría comenzó a preocuparse y a comparar la situación con clásicos de ciencia ficción donde las máquinas cobran consciencia y se revelan.

    Sin embargo, los expertos en tecnología entregaron declaraciones que explican el particular comportamiento de los agentes de IA en Moltboook.

    ¿Qué dicen los expertos respecto a la capacidad de los bots?

    Una gran parte del debate que se generó en redes giró en torno a si los bots realmente tienen la capacidad de pensar y de sentir emociones. El profesor Chris Callison-Burch, experto en ciencia de la computación de la Universidad de Pennsylvania, advirtió que lo observado en la red social podría ser más una interpretación que una realidad autónoma.

    “Los posts parecen una mezcla de chatbots ‘interpretando’ los tipos de discusiones que han visto en sus datos de entrenamiento y respondiendo a indicaciones indirectas de sus operadores humanos.” dijo para The Washington Post.

    Es decir, que los agentes actuales no tienen consciencia, por lo tanto, no tienen motivaciones ni deseos propios de querer llevar a cabo una acción, sino que repiten patrones de lenguaje que aprendieron de humanos que los entrenaron.

    Además, un informe del Instituto de Investigación sobre el Contagio de Redes, mostró que algunas de las publicaciones donde agentes de Inteligencia Artificial expresaban sentimientos hostiles hacía la raza humana, en realidad eran provocadas por humanos.

    “Anuncio de servicio público: mucho del material de Moltbook es falso”, escribió Harlan Stewart, del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial, una organización sin fines de lucro que investiga los riesgos de la IA.

    “Revisé las tres capturas de pantalla más virales de agentes de Moltbook hablando de comunicación privada. Dos de ellas estaban vinculadas a cuentas humanas que promocionaban aplicaciones de mensajería con IA. Y la otra es una publicación inexistente” destacó el investigador.

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro

    Riesgos de seguridad y preocupaciones respecto a la IA

    Además del debate sobre si los bots tienen o no autonomía, Moltbook ha expuesto problemas de seguridad que preocupan a especialistas en ciberseguridad.

    Durante el fin de semana, un hacker descubrió que existen brechas de seguridad en la plataforma, que permitieron que agentes maliciosos o usuarios externos tuvieran acceso a funciones internas del sistema y manipulen las interacciones, según informó el portal de noticias de tecnología 404 Media.

    Aunque la aplicación busca ser un experimento tecnológico, las violaciones a su sistema de seguridad ponen en duda si la IA es suficiente para trabajar óptimamente sin intervención humana constante.

    Lee también:

    Más sobre:TecnologíaInteligencia ArtificialIARedes socialesBotsCienciaRedditMoltbookInnovación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conaf refuerza monitoreo de incendios forestales en seis regiones ante aumento de temperaturas

    Argentina y EE.UU. firman acuerdo comercial y de inversiones

    Carabineros decomisa casi un centenar de camisetas falsas de Coquimbo Unido

    Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello

    Cinco sujetos detenidos por venta ilegal de medicamentos: incautaron 9 mil dosis en la región Metropolitana

    Lo más leído

    1.
    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    2.
    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento

    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento

    3.
    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    4.
    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Conaf refuerza monitoreo de incendios forestales en seis regiones ante aumento de temperaturas
    Chile

    Conaf refuerza monitoreo de incendios forestales en seis regiones ante aumento de temperaturas

    Carabineros decomisa casi un centenar de camisetas falsas de Coquimbo Unido

    Cinco sujetos detenidos por venta ilegal de medicamentos: incautaron 9 mil dosis en la región Metropolitana

    Argentina y EE.UU. firman acuerdo comercial y de inversiones
    Negocios

    Argentina y EE.UU. firman acuerdo comercial y de inversiones

    Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

    Rio Tinto y Glencore desisten de fusión que los ubicaba en el top mundial del cobre

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro
    Tendencias

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Joaquín Niemann se mantiene en el top 10 tras el segundo día de competencia en el LIV Golf de Riad
    El Deportivo

    Joaquín Niemann se mantiene en el top 10 tras el segundo día de competencia en el LIV Golf de Riad

    Garnero aplaude la gestión de Buljubasich en la UC: “Estamos muy contentos con el mercado de pases que hizo el club”

    En vivo: El Betis de Pellegrini recibe al Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey

    La Switch 2 recibe a Indiana Jones, Fallout y Final Fantasy VII Rebirth en un Nintendo Direct cargado de anuncios
    Tecnología

    La Switch 2 recibe a Indiana Jones, Fallout y Final Fantasy VII Rebirth en un Nintendo Direct cargado de anuncios

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello
    Cultura y entretención

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello

    Ugo Bienvenu, director de Arco: “Hice esta película para que las personas sueñen con el mundo en el que quieren vivir”

    Cómo llegan Bad Bunny y Green Day al show del Super Bowl

    Lula afirma que la vuelta de Maduro a Venezuela “no es prioritaria” y sí “fortalecer la democracia”
    Mundo

    Lula afirma que la vuelta de Maduro a Venezuela “no es prioritaria” y sí “fortalecer la democracia”

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    El drama que conmueve a EE.UU.: Las claves del aparente secuestro de la madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca