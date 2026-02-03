SUSCRÍBETE POR $1100
    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    El dispositivo, que combina la función de audífonos open-ear con monturas intercambiables, llega al mercado con una apuesta por la ergonomía, controles gestuales y una autonomía pensada para todo el día.

    Alejandro Jofré
    Los wearables siguen evolucionando más allá de las muñecas. Xiaomi ha anunciado la llegada a Chile de su nueva generación de Mijia Smart Audio Glasses, un dispositivo híbrido que busca fusionar la moda con la tecnología de audio personal, eliminando la necesidad de insertar auriculares en el canal auditivo.

    La propuesta de la marca china se centra en la versatilidad y la comodidad prolongada.

    A diferencia de otros dispositivos rígidos, estas gafas inteligentes incorporan un diseño modular. Los usuarios pueden optar por estilos Browline, Titanio o Aviador, los cuales incluyen un mecanismo de liberación rápida.

    Esto permite intercambiar las monturas delanteras de manera sencilla, facilitando la adaptación del estilo según la ocasión sin perder las funcionalidades inteligentes alojadas en las patillas.

    En términos de construcción, la compañía asegura haber reforzado la durabilidad mediante una bisagra de “alambre de piano”, probada para soportar hasta 15.000 flexiones.

    Además, cuentan con certificación IP54, lo que les otorga resistencia al polvo y a salpicaduras, haciéndolas viables para el uso diario bajo lluvia ligera o condiciones de humedad.

    Ergonomía y autonomía

    Uno de los desafíos habituales en este tipo de gadgets es el peso y la presión en la cabeza. Para mitigar esto, Xiaomi ha distribuido los componentes internos de manera estratégica.

    Las gafas albergan un par de baterías compactas de 114 mAh con carcasa de acero no coaxial, ubicadas hacia los extremos de las patas.

    Este diseño logra un perfil delgado de apenas 5 mm cerca de las monturas y equilibra el peso, aliviando la presión sobre las orejas para permitir un uso continuo.

    Respecto a la energía, la promesa es una autonomía de 13 horas de reproducción continua de música con una carga completa.

    Además, el sistema de carga rápida es un punto fuerte: una breve recarga de 10 minutos es capaz de entregar hasta 4 horas de reproducción, mientras que el ciclo completo de 0 a 100% toma aproximadamente una hora.

    Controles y privacidad

    El “cerebro” del dispositivo se gestiona a través de la nueva aplicación Xiaomi Glasses.

    Desde allí, los usuarios pueden personalizar los paneles táctiles ubicados en las patillas.

    Por ejemplo, es posible configurar una pulsación larga para invocar al asistente de voz del smartphone, facilitando llamadas o respuestas a mensajes sin sacar el teléfono del bolsillo.

    La aplicación también introduce funciones de conectividad de doble dispositivo, permitiendo alternar el audio entre el teléfono y un computador portátil de forma fluida.

    Entre otras características, incluye:

    • Función “buscar mis gafas”: para localizar el dispositivo si se extravía.
    • Grabación versátil: capacidad de grabar audio y conversaciones cara a cara.
    • Indicador de privacidad: un LED en la patilla se ilumina automáticamente cuando se está grabando, alertando al entorno para resguardar la privacidad.

    Precio y disponibilidad

    Las nuevas Mijia Smart Audio Glasses ya se encuentran disponibles en el mercado local.

    Se pueden adquirir a través de la tienda oficial de la marca en Chile a un precio referencial de $189.990.

    XiaomiLentes inteligentesTecnologíaWearablesMijia Smart Audio GlassesIP54AudioSmartglassesgafas de audio Chileaplicación Xiaomi Glassesresistencia IP54 Xiaomicarga rápida Xiaomiautonomía batería gafastecnología wearableprecio gafas Xiaomigafas audio Chile

