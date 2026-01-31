Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

La tendencia en la industria de los smartphones es que la llamada “gama media” (ese umbral de equipos entre los $180.000 y los $650.000) suele ser un terreno de sacrificios.

Si quieres una gran batería, el equipo termina pareciendo un ladrillo. Si quieres un diseño elegante, el primer golpe contra los adoquines de La calle de la Bolsa suele ser el fin de la historia.

El Honor Magic8 Lite, que acaba de aterrizar en las vitrinas chilenas por menos de $430.000, intenta romper esa lógica con una propuesta que es, a lo menos, audaz.

Ficha técnica del Honor Magic8 Lite

<b>Unidades</b> <b>Especificaciones</b> Procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4nm) Pantalla OLED de 6,79 pulgadas plano (sin curvas) Memoria RAM 8 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB Resolución 1.5K (2640 x 1200 píxeles), 427 ppi Tasa de refresco 120Hz adaptativa Brillo Hasta 6.000 nits (pico) / 3.840 Hz PWM dimming Batería 8.300 mAh (tecnología Silicio-Carbono) Carga Rápida 66W Honor SuperCharge (incluye cargador en caja) Cámara Principal 108 MP (f/1.75) con OIS + Gran Angular 5 MP Cámara Frontal 16 MP (f/2.45) Resistencia Certificación IP69K / IP68 y resistencia a caídas (2.5m) Sistema Operativo Android 15 + MagicOS 9.0 Dimensiones 161,9 x 76,1 x 7,76 mm Peso 193 gramos Conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C

El milagro de la batería (y el peso)

Lo primero que salta a la vista y el tacto es su delgadez. Es contraintuitivo. ¿Cómo metieron una batería de 8.300 mAh en un chasis de apenas 7,76 mm? La respuesta está en la tecnología de silicio y carbono, que permite una densidad energética mayor.

En el uso diario, esto se traduce en la libertad de salir de casa un viernes con 100% de carga y no buscar un enchufe hasta el domingo por la tarde.

Honor dice que dura tres días. Estresando el equipo, con un uso intenso de redes, mapas y streaming, logramos dos días completos sin problemas de batería.

Pantalla: adiós a las curvas

Un cambio que muchos agradecerán: Honor decidió dejar atrás la pantalla curva de los modelos anteriores por un panel AMOLED plano de 6,79 pulgadas.

Es una decisión pragmática que mejora la durabilidad y evita esos toques fantasmas tan molestos.

La resolución 1.5K y el brillo pico de 6.000 nits hacen que ver contenido bajo el sol del mediodía en Santiago sea una experiencia impecable.

Además, mantiene ese enfoque en la salud visual con una atenuación PWM de 3.840 Hz, ideal para los que nos quedamos leyendo en el celular hasta tarde.

La armadura invisible

El Magic8 Lite presume de certificaciones (IP69K) que suelen quedar reservadas para teléfonos con armaduras militares. Durante su lanzamiento en un estudio de TVN lo golpeamos con un martillo a través de un vidrio delgado y el equipo ni se inmutó.

La tecnología Ultra-Bounce funciona. Es el teléfono ideal para ese usuario que prefiere llevar el equipo “desnudo”, sin esas carcasas de silicona que arruinan el diseño y se marcan en los bolsillos.

¿Dónde está la gama media?

Como todo equipo que prioriza ciertos pilares, hay áreas donde se nota que el presupuesto tuvo que ajustarse:

Cámaras: el sensor principal de 108 MP rinde muy bien con luz de día, entregando fotos nítidas para el Instagram promedio. Sin embargo, el ultra gran angular de 5 MP se siente como un relleno de otra época y la ausencia de un teleobjetivo real se extraña. Rendimiento: el Snapdragon 6 Gen 4 es solvente, la interfaz MagicOS 9 (sobre Android 15) vuela en tareas cotidianas, pero si eres un gamer pesado que busca jugar Genshin Impact al máximo, tal vez debas buscar otro teléfono. Carga: aunque los 66W son rápidos, llenar una “piscina” de 8.300 mAh toma su tiempo. No es una carga de 15 minutos, prepárate para esperar cerca de una hora para el ciclo completo.

¿Vale la pena el Honor Magic8 Lite?

El Honor Magic8 Lite no pretende ser el más potente del mercado, sino el más confiable. Su resistencia al maltrato y su interesante autonomía lo posicionan como una compra inteligente para el usuario que busca utilidad por sobre el hype.

Es un gran teléfono pensado para usos cotidianos (redes, video) con caídas al suelo, lluvias inesperadas y fines de semana lejos de un enchufe.