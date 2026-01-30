SUSCRÍBETE POR $1100
    Review del Samsung Galaxy XCover7: un teléfono hecho para el sector industrial

    Es ideal para faenas mineras, construcción o logística en Chile, donde el polvo y los golpes no son una sorpresa. Su “función estrella” es su batería removible, pero también cuenta con 5G y pantalla con sensibilidad aumentada para uso con guantes o dedos húmedos.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review del Samsung Galaxy XCover7: un teléfono hecho para el sector industrial

    Llega a Chile el nuevo teléfono Samsung Galaxy XCover7, un smartphone de gama media ideado para ambientes expuestos a partículas e impactos, como faenas mineras o la agroindustria, entre otras actividades donde los equipos “normales” suelen salir heridos.

    Parte de la serie Galaxy de Samsung, el XCover7 cuenta con certificación IP68 lo que significa que es resistente al agua y al polvo, y MIL-STD-810H que da cuenta de su dureza y resistencia en entornos extremos.

    Ficha técnica del Samsung Galaxy XCover7

    <b>Especificaciones</b><b>Unidades</b>
    ProcesadorOcta-Core (2.2GHz, 2GHz)
    PantallaLCD de 6,6 pulgadas con resolución FHD+ (1080x2408)
    Brillo500 nits (con sensibilidad táctil aumentada para uso con guantes)
    Almacenamiento128 GB (expandible hasta 1 TB vía MicroSD)
    Memoria RAM6 GB
    Peso240 gramos
    Cámara Principal50.0 MP (f/1.8) con Auto Enfoque y Flash
    Cámara Frontal5.0 MP (f/2.0)
    Batería4.050 mAh (extraíble/reemplazable) con carga rápida de 15W
    ResistenciaCertificación IP68 (agua y polvo) y MIL-STD-810H (grado militar)
    Conectividad5G, Wi-Fi 5, Bluetooth v5.3, NFC, Jack 3.5mm y conector POGO
    Sistema OperativoAndroid (con soporte para 4 generaciones de actualizaciones)
    SeguridadSamsung Knox y sensor de huellas dactilares
    ExtrasTecla XCover personalizable para acceso rápido a apps o funciones

    A prueba de todo

    El XCover7 es ideal para faenas donde la resistencia se pone a prueba, como ambientes hostiles expuestos a partículas e impactos. Además, es seguro de limpiar con desinfectante y está diseñado para soportar caídas accidentales.

    Su principal característica, además de su precio que no supera los $300.000, es que cuenta con batería removible de 4.050 mAh. Lo que permite cambiar la batería en segundos sin detener la operación, algo crítico en turnos largos o trabajo de campo donde no hay enchufes cerca.

    Para una mejor usabilidad en terreno, la pantalla del XCover7 cuenta con sensibilidad aumentada (Glove Touch) para uso con guantes o dedos húmedos, y tecla física programable (XCover Key) para Push-to-Talk o encender linterna/apps rápidamente.

    Al ser un teléfono “Enterprise Edition”, garantiza 5 años de actualizaciones de seguridad y 4 de sistema operativo Android.

    Escanea códigos de barra a nivel empresarial

    Gracias a Knox Capture, el teléfono se convierte en un escáner de códigos de barra de nivel profesional. Toma los datos y los ordena automáticamente en aplicaciones comerciales con Sistemas ERP y WMS Grandes, SAP (SAP Inventory Manager, SAP Fiori Client), Oracle NetSuite o Microsoft Dynamics 365, entre otros, usando la cámara del teléfono.

    ¿Cómo funciona en estas apps? Simplemente tocas el campo de búsqueda o de entrada de código en la app de logística (como Zoho o Excel) y presionas el botón físico que configuraste en tu teléfono Samsung (usualmente la tecla lateral o de volumen). Knox Capture escanea el código y “pega” el número en ese campo automáticamente.

    Esto reduce costos al eliminar escáneres dedicados.

    Limitaciones y veredicto

    Pese a que el Galaxy XCover7 combina la potencia de procesamiento de ocho núcleos con 6 GB de memoria para un rendimiento rápido y eficiente, cuenta con apenas 128 GB de almacenamiento interno, aunque agrega hasta 1 TB más vía tarjeta microSD.

    En su rango de precio, en la gama media de consumo hay equipos como el Samsung Galaxy A35 o Redmi Note 13 Pro, con mejor pantalla (AMOLED 120Hz) y procesadores más rápidos.

    El XCover7 usa un panel PLS LCD a 60Hz. Y aunque decentes, sus nits de brillo de pantalla pueden quedarse cortos bajo el sol directo del norte de Chile en comparación con paneles AMOLED modernos.

    También tiene una carga lenta de batería. Soporta solo 15W. Y su diseño es grueso (10.2 mm) y pesado (240 g). Porque, claro, no es un teléfono de consumo sino que una herramienta de trabajo.

    También es importante mencionar la competencia de “rugerizados” chinos. Marcas como Ulefone o Blackview se venden fuerte en Mercado Libre y sitios de importación a precios menores, ofreciendo a veces baterías con mejor autonomía (10.000 mAh+) o funciones como visión nocturna, aunque con peor software, lo que vuelve a este equipo una alternativa a considerar.

