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    Figueroa (PC) presiona al gobierno por oficio de Hacienda y llama a retirarlo si no van a concretarse recortes

    “Si no es así, quiere decir que hay una acción comunicacional que en realidad no se condice con lo que realmente quieren insistir o persistir, que son las rebajas en los ministerios”, agregó la secretaria del PC sobre los recortes.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Figueroa (PC) presiona al gobierno por oficio de Hacienda y llama a retirarlo si no van a concretarse recortes JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, criticó duramente el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y los recortes anunciados por el Ejecutivo en el marco de aquella iniciativa.

    En medio de la conmemoración del día del trabajador, Figueroa reiteró la negativa ante la iniciativa, que contempla más 40 medidas en materia tributaria, de empleo, permisología y un eje de reconstrucción.

    “Frente a la ofensiva del gobierno de convencernos de que sólo a través del crecimiento de las empresas va a ganar el trabajador con pleno empleo, nosotros reivindicamos el derecho al trabajo decente y también en contra de la reforma tributaria para favorecer a los súper ricos de este país”, sostuvo.

    Estamos frente a un gobierno que insiste en la fórmula fracasada, desde los ochenta hasta la fecha en nuestro país, de que sólo por generar más ganancias para las empresas, es que eso va a generar inmediatamente más empleo, generación de puestos de trabajo decentes”, agregó la secretaria del PC.

    En tanto, Figueroa criticó el oficio filtrado del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), que sugería la revisión y posible descontinuación de 142 programas del Estado.

    “Las manipuladoras de alimentos que han estado dando una dura batalla y se reunieron con el ministerio, precisamente para evitar los recortes que se están dando en nuestro país a propósito de un debate que sólo está buscando beneficiar a los más ricos”, cuestionó.

    Adicionalmente, la secretaria del PC sostuvo que “si a mí me dicen, aquí no van a operar estos oficios, yo esperaría que los retiren. Eso es lo que hace una autoridad cuando reconoce su error”.

    “Si no es así, quiere decir que hay una acción comunicacional que en realidad no se condice con lo que realmente quieren insistir o persistir, que son las rebajas en los ministerios”, agregó.

    Más sobre:Barbara FigueroaPartido ComunistaPCdia del trabajadorJosé Antonio Kast

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