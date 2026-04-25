142 programas y $ 5,4 billones: las polémicas sugerencias de recortes de Quiroz

Un aprieto inesperado. Así podría definirse el flanco que se le abrió al gobierno la tarde de este viernes, luego de que diera a conocer el oficio con que el Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, les bajó los lineamientos a todas las secretarías de Estado para elaborar sus propuestas de Presupuesto 2027. En ese texto, dado a conocer por este medio, Hacienda le sugiere a cada uno de los ministerios qué programas descontinuar, a cuáles ajustarles un 15% de su presupuesto y cuáles se mantienen intactos.

Pasada la hora de almuerzo, y sobre todo después de que se empezaran a conocer detalles, como que en el Mineduc la sugerencia era cortar 15 programas, entre ellos el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el Programa de Alimentación Escolar o la Beca de Apoyo Vocación Profesor, la polémica ya estaba instalada en La Moneda.

Más aún porque desde diversos ministerios la mera sugerencia también comenzó a hacer ruido. Al respecto, de hecho, hay carteras en las que desde ya anticipan un arduo intercambio con Hacienda. “Les tenemos que hacer ver que hay sugerencias impracticables”, señalan desde una de las tres más afectadas.

Asimismo, ante las críticas que rápidamente comenzaron a surgir incluso desde el propio oficialismo, a las horas el propio ministro Quiroz tuvo que salir al paso: “Lo único que se envía es un oficio que se envía en el contexto de las correcciones del gasto que siempre hay que hacer. De hecho, lo envía Dipres todos los años. Y en ese oficio, lo que estamos diciendo siempre es que, mire, estos son los programas que se valoran mal en la Dipres. Les estamos dando una orientación de en qué fijarse para efectos de lo que viene a futuro. Pero aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa, es un oficio, todavía no está el decreto en busca de gasto”.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El cambio de paradigma

En la práctica, con esto Hacienda ya dio el puntapié inicial para la elaboración del Presupuesto 2027. Para ello, su oficio contiene los criterios que deben considerar para la formulación de sus prioridades. Y si bien está dentro de los plazos habituales del inicio de este trabajo de elaboración del erario fiscal, que debe enviarse al Congreso a más tardar el 30 de septiembre, Quiroz innovó esta vez en el periodo de planificación. “El actual proceso de formulación presupuestaria se inserta en un escenario de estrechez fiscal que exige un cambio de paradigma en la gestión de los recursos públicos”, parte señalando el instructivo que lleva su firma.

En este contexto, el texto plantea que, a partir de este año, “el proceso de formulación presupuestaria tendrá por objeto la elaboración de un Marco de Mediano Plazo para el periodo 2027-2031, y el Anteproyecto de Presupuesto 2027 corresponderá al primer año del horizonte acordado”. Así, se introduce una perspectiva de cinco años para la mirada presupuestaria, lo que excede el mandato de la actual administración, el que concluye en marzo de 2030.

Se especifica que “este cambio de criterio exige que los ministerios y sus servicios dependientes o relacionados proyecten sus necesidades bajo una restricción presupuestaria plurianual, resguardando la coherencia y el cumplimiento de las metas institucionales y los objetivos comprometidos en el programa de gobierno, de manera que la aprobación de nuevas iniciativas estará supeditada estrictamente a su sostenibilidad financiera en el horizonte 2027-2031”.

En tal sentido, este plan se enmarca dentro del ajuste fiscal de US$ 6.000 millones prometido por el gobierno desde la campaña presidencial.

Para lograr esa meta, una de las primeras instrucciones de Hacienda fue pedirles a todos los organismos dependientes del gobierno central recortar en un 3%, unos US$ 3.000 millones en total, sus presupuestos 2026, considerando que ese erario había sido resorte de Gabriel Boric.

De ese monto, esta semana, en la Comisión de Hacienda de la Cámara, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, afirmó que “hasta el momento el gasto rebajado es del orden de US$ 1.980 millones”.

Y ahora, de cara al Presupuesto 2027, el primero a cargo de actual Ejecutivo, las directrices son aún más severas y apuntan a lo ya dicho: descontinuar programas y a ajustar hasta en 15% otros, para lo cual se listan propuestas para cada secretaría de Estado. En las instrucciones más específicas se detalla que los ministerios deberán elaborar su propuesta de presupuesto para un período de cinco años, la que deberá respaldarse y justificarse.

En primer lugar, señala el instructivo, se deberá determinar una línea base que incluya los gastos que se deriven de obligaciones legales y compromisos contractuales de esa secretaría de Estado y sus servicios dependientes o relacionados. En segundo lugar, se deberá elaborar una propuesta complementaria de gasto, la que, junto con la línea base, constituirán la petición total de cada ministerio.

Las etapas del proceso se incluyen en el calendario que se acompaña, conforme al cual la propuesta deberá enviarse a la Dirección de Presupuestos en dos entregas: con fecha 15 de mayo deberán enviar la línea base para el periodo de cinco años, y con fecha 27 de mayo deberán completar con la información complementaria de gasto.

En definitiva, lo que busca el gobierno con la elaboración del Presupuesto 2027 es marcar “un hito en la gestión de las finanzas públicas, donde la Dirección de Presupuestos iniciará este ciclo bajo un nuevo paradigma: la primacía del mediano plazo sobre el criterio de corto plazo”, asegura el oficio, que también incluye una minuta para alinear el relato.

El Presupuesto de 2026, que servirá de base para la elaboración del erario fiscal 2027, alcanzó a unos US$ 90 mil millones.

Los ministerios

De acuerdo con el detalle al que accedió este medio, los recortes propuestos por Hacienda incluyen descontinuar 142 programas dependientes de 22 ministerios, y que en conjunto tienen un costo anual que llega a los 5,4 billones de pesos.

Donde se sugiere avanzar con mayores recortes es en Salud. El oficio apunta a descontinuar 25 programas.

Entre ellos, se incluye suprimir el plan Acceso a la Atención de Salud a Personas Migrantes, Elige Vida Sana, el Plan Nacional de Demencia, el Programa Odontológico Integral, el Programa de Apoyo a la Identidad de Género, el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), el Programa de Salud Trans y el Programa Nacional de Prevención del Suicidio.

La segunda cartera donde se sugieren más programas a eliminar es en Economía, con 16 ítems. Entre ellos se incluye no seguir con Súmate a Innovar, Fomento a la Calidad, Programa Red de Asistencia Digital, Servicios Virtuales, entre otros.

En el listado luego aparece Educación, repartición donde de acuerdo con las evaluaciones de Hacienda habría que descontinuar 15 programas.

Entre los que se quiere suprimir están el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el Programa de Alimentación Escolar, la Beca de Apoyo Vocación Profesor, el Sistema Nacional de Inducción y Mentoría, el Programa Nacional de Lectura, Reinserción escolar, el Plan Nacional de Escritura, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) y la Beca Distinción a las Trayectorias Educativas, exbeca Puntaje PSU.

En cuarto lugar se ubica Desarrollo Social, donde se buscaría terminar con 13 programas. Se recomienda terminar con programas como Difusión y Fomento de las Culturas Indígenas, Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, con Innova Fosis y otros programas vinculados a comunidades de pueblos originarios.

Frente a ello, desde la cartera manifiestan que aún no se ha analizado a fondo el escrito ni tampoco la efectividad que tienen los programas que se indicaron descontinuar. Por lo mismo, adelantan que queda bastante debate por delante. “Una cosa es el recorte que hizo cada ministerio al que nos vimos obligados por la irresponsabilidad de quienes gobernaron antes, y otro tema muy distinto es la responsabilidad de evaluar la efectividad de políticas. Este es un proceso posterior”.

En Ciencias, en tanto, se propone no seguir con 11 iniciativas, entre ellas las Becas de posgrado en Chile, Becas de posgrado en el extranjero, Centros de Excelencia en Investigación Desarrollo en Áreas de Focalización Estratégicas, Fondo de Publicaciones Científicas, Programa Iniciativa Científica Milenio (ICM). Más abajo en el listado aparece Seguridad, donde se apuesta por la eliminación de tres proyectos. Estos son: Calles sin Violencia, Innovación y Transferencia Técnica Territorial y el Programa Contra el Crimen Organizado.

En Justicia, en tanto, hay dos planes en los que se propone no persistir: el Programa de Derechos Humanos y el de Intermediación Laboral para Jóvenes.

Sobre el primero, eso sí, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, ya se pronunció y comunicó a Hacienda que “la idea no será considerada en ningún sentido”. Asimismo, a los funcionarios de la entidad se les envió un correo donde se expresó que “el Programa de DD.HH. forma parte de un mandato legal de esta subsecretaría y constituye un eje central de nuestro quehacer institucional”. Esta es una de las iniciativas más sensibles de la repartición que encabeza Fernando Rabat, ya que es precisamente la que ejecuta el Plan Nacional de Búsqueda, herramienta que las autoridades han asegurado se mantendrá.

Pese a que los oficios remitidos por Hacienda en esta etapa sólo constituyen sugerencias, voces del mundo político, tanto de derecha como de izquierda, han planteado su disconformidad. Es el caso, por ejemplo, de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, quien en X expresó su preocupación por la eliminación de programas de alimentación. “Ministro, instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos. Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega”, sostuvo.

Desde la otra vereda, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, indicó: “Hoy nos enteramos que Hacienda busca hacer uno de los recortes de programas sociales más grande que hayamos conocido en Chile. Nos preocupan profundamente las familias, las decisiones del gobierno están teniendo grandes efectos en sus bolsillos. En campaña nos dijeron que no se tocarían los derechos sociales, pero hoy (...) el gobierno está demostrando que su estrategia es achicar el Estado, y que hará que todo Chile, y principalmente las personas más pobres, paguen el costo de la reforma tributaria para los súper ricos, que están haciendo pasar por Plan de Reconstrucción Nacional”, escribió en X.