Oposición carga contra el gobierno tras oficio de Hacienda que sugiere cortar 15 programas del Mineduc para el Presupuesto 2027

Quince programas del Ministerio de Educación (Mineduc) sugiere cortar o descontinuar Hacienda para el Presupuesto 2027, según se conoció este viernes en un oficio por parte de la cartera encabezada por Jorge Quiroz a todos los ministerios.

Algunos de los programas que busca descontinuar Hacienda del Mineduc serían el Fondo de Apoyo a la Educación Pública; el Programa de Alimentación Escolar ; la Beca de Apoyo Vocación Profesor; el Plan Nacional de Escritura; el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE); entre otros.

Conocida la situación, desde la oposición criticaron a Hacienda y ya anunciaron de su parte una serie de medidas que buscan que se entreguen mayores antecedentes de la situación.

Desde el Partido Comunista, la jefa de bancada Daniela Serrano anunció que solicitaría una sesión especial en la Cámara de Diputados. Además, pediría que la jefa del Mineduc, María Paz Arzola, asista a la Comisión de Educación y explique el detalle de estos recortes.

“Consideramos que la ministra de Educación, María Paz Arzola, tiene que ir a dar cuentas a la Cámara. Así lo he solicitado en la Comisión de Educación, esperando que el presidente y el actual oficialismo nos den la unanimidad y, por otra parte, vamos a citar a la ministra a una sesión especial para que de cuenta de estos recortes”, anunció Serrano.

Daniela Serrano. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) cargó contra la medida y enfatizó que “los niños y niñas de Chile pagarán el regalo a las grandes empresas de la ley de Súper Ricos del Gobierno. Quiroz elimina el programa de alimentación escolar y otros programas de educación. Este manotazo es inmoral, rechazaremos la ley de súper ricos!”

Mientras tanto, en una declaración pública, el PPD criticó esta propuesta y en particular la posible eliminación del Programa de Alimentación Escolar.

“ Rechazamos con firmeza la descontinuación de este programa que es la herencia de diversas políticas públicas, que a lo largo de la historia de Chile han permitido que la desnutrición baje y se mantenga en niveles mínimos a través de la entrega de desayunos y almuerzos a millones de estudiantes, siendo en muchísimos casos la única comida que reciben en la jornada”, señalan al respecto.

Además de lo anterior, la bancada PPD-Independientes anunció un oficio a los ministros de Hacienda y Educación por la circular antes mencionada.

“Aquí hay que decir las cosas como son: el ajuste fiscal no es neutro, alguien lo paga. Y hoy el Gobierno pareciera está decidiendo que lo paguen los niños más vulnerables, quitándoles algo tan básico como su alimentación diaria. Esto no es un recorte técnico, es una decisión política que cruza una línea”, detalló el impulsor de la iniciativa, José Montalva.

José Montalva.

Del mismo partido, Carlos Carvajal manifestó su “profunda preocupación ante este desmantelamiento del sistema educativo. Eliminar programas críticos como la alimentación escolar, el fondo de apoyo a la educación pública, no es un simple ajuste, es un golpe directo a la movilidad social de los sectores más vulnerables”.

También cargó contra el anuncio la senadora democratacristiana Yasna Provoste.

“¡Exijo al Ministro de Hacienda y a la Ministra de Educación que expliquen qué significa esto! ¿Dejar sin almuerzo a niños y niñas de escuelas vulnerables? ¿Recortar programas de lectoescritura? ¿Superar la violencia escolar abandonando a la juventud?“, cargó la parlamentaria a través de X.

A lo que agregó: “Sueñan con rebajar impuestos a los más ricos y no entienden que para superar crisis de violencia escolar se requieren más recursos en el sistema y no menos”.

La senadora Yasna Provoste. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En tanto, la jefa de bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, señaló que la medida “es gravísima” y que “no lo podemos permitir”.

“Por eso llamo a la ministrar Arzola a no acatar las malas decisiones del ministro Quiroz y a pensar en la educación chilena y sus comunidades, porque esto, de aplicarse, sería una verdadera catástrofe para la educación chilena. No vamos a permitir que se retroceda en derechos y beneficios conquistados por las comunidades educativas, sobre todo por el movimiento estudiantil”, señaló al respecto.

La diputada Emilia Schneider. Prensa PS

El diputado Juan Santana (PS), miembro de la Comisión de Educación, señaló sobre la situación que “no tiene justificación alguna”.

“Estamos hablando del mismo gobierno que dice estar preocupado de la educación pública. Ahora formaliza una reducción presupuestaria que se va a traducir en menos presupuesto para programas que no solamente son beneficiosos para el aprendizaje de los estudiantes de nuestro país, sino que también para la permanencia en el sistema y para entregarle herramientas educativas a aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de hacerlo producto de su origen socioeconómico”, agregó el parlamentario.

“Naturalmente que nos vamos a oponer con toda la fuerza necesaria para poder evitar que esta reducción presupuestaria se traduzca en un perjuicio para la educación pública”, concluyó Santana.