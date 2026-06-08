Como un hincha más del Real Madrid: el Papa León XIV recibe el homenaje de Florentino Pérez y encabeza multitudinario acto

En varias ocasiones el Papa León XIV ha manifestado su predilección por el Real Madrid, un fanatismo del que la escuadra merengue tomó nota y que se hizo patente este lunes, durante la visita del Sumo Pontífice al Santiago Bernabéu.

Robert Prevost llegó hasta ahí con motivo del encuentro de la comunidad diocesana de Madrid, ante 70 mil espectadores, en uno de los actos de mayor convocatoria de su visita oficial a la capital española.

En el recinto fue recibido por el presidente del cuadro merengue, Florentino Pérez fue el anfitrión del jefe de la Iglesia Católica. Como gesto de bienvenida, el timonel le regaló una camiseta del Real Madrid personalizada con su nombre de pila, Robert F. Prevost, y el dorsal número 1.

Luego de ello, el reelecto mandamás le entregó una réplica del Santiago Bernabéu y lo condujo por el pasillo que reúne las 15 Champions conquistadas por el conjunto blanco.

En ese tránsito estuvo acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y las ministras de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y Vivienda, Isabel Rodríguez.

El Papa León XIV, por su parte le dio una medalla a Florentino Pérez, en un intercambio de obsequios que selló el encuentro entre el club y el Pontífice en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte mundial.

“Un golazo”

Más tarde, durante el multitudinario encuentro, recurrió a la jerga futbolera para felicitar a la Iglesia de Madrid. “Supongo que para un jugador de fútbol anotar un gol en este estadio les marca la vida, pero hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre”, dijo.

El domingo, el Sumo Pontífice reunió a más de un millón de personas en Cibeles y este lunes a miles de diocesanos en el Santiago Bernabéu para cerrar su viaje a España.

Durante el fin de semana, el Real Madrid puso a la venta una edición limitada de camisetas con el nombre de León XIV, con un precio de 195 euros. “Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido, Santidad”, dijo Florentino en el acto de cierre de campaña el pasado sábado.