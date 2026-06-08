Florentino Pérez eleva la apuesta: Real Madrid acude a la UEFA para revocar los títulos del Barcelona por el Caso Negreira

El Real Madrid comienza una nueva etapa institucional tras la reelección de Florentino Pérez. Y sus movimientos arrancan desde el primer día. La continuidad del timonel viene acompañada de una serie de decisiones que marcarán el próximo ciclo de la entidad. El principal es el retorno de José Mourinho como entrenador.

Sin embargo, según publicó AS, una de las principales prioridades de la dirigencia merengue tras las elecciones está relacionada con el Caso Negreira. La investigación que involucra al Barcelona por pagos realizados a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente de la Comisión de Árbitros de España. De acuerdo con el periódico citado, el Real Madrid ha intensificado durante los últimos meses las gestiones destinadas a promover una respuesta frente al caso. En ese contexto se enmarcan los recientes encuentros de Florentino Pérez con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

La publicación señala que estos contactos no solo respondieron a actividades relacionadas con la campaña electoral. También apuntan a la intención de trasladar la postura del club respecto a las consecuencias que debería tener el proceso que afecta al Barcelona. Cabe destacar que la relación entre el Real Madrid y la UEFA ha experimentado cambios en los últimos meses. Tras la cancelación de la Superliga, existe una mayor coincidencia en diversos temas.

La disputa entre Barcelona y Real Madrid trasciende el terreno de juego. Foto: @rfef

Durante los últimos meses, el Real Madrid ha elaborado durante los últimos meses un informe destinado a la UEFA. El documento recopila antecedentes y argumentos que, a juicio de la directiva del cuadro blanco, justificarían medidas extremas contra el Barcelona.

El Real Madrid pretende que se anulen los títulos obtenidos por el club catalán durante el período investigado. Se trata de una petición que excede las sanciones deportivas habituales. “Voy a muerte con el ‘caso Negreira’; quien crea que me he olvidado, voy a muerte. He ganado siete títulos de LaLiga que podían haber sido 14, porque las otras me las han robado. Siguen los mismos de esa época y es el mayor caso de corrupción de la historia”, lanzó Pérez hace algunos días.

En 2023, Ceferin calificó públicamente el caso Negreira como uno de los más graves que ha observado en el fútbol, aunque desde entonces el proceso quedó condicionado por el avance de las investigaciones judiciales en España.

¿Qué es el Caso Negreira?

El Caso Negreira salió a la luz en febrero de 2023 tras una investigación de la Fiscalía Española sobre pagos realizados por el Barcelona a empresas vinculadas a Negreira, quien se desempeñó como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1993 y 2018.

Ahí se reveló que el club catalán abonó alrededor de 9,7 millones de dólares entre 2001 y 2018. Ahora se investiga si esos pagos pudieron constituir un delito de corrupción. El Barcelona sostiene que los depósitos fueron por asesoramiento técnico y descartan eventuales amaños de partidos. Desde que el caso salió a la luz pública, el Real Madrid ha mostrado su interés en la causa.