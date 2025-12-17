SUSCRÍBETE POR $1100
    Caso Negreira: las incómodas preguntas del abogado del Real Madrid que arrinconaron al presidente del Barcelona

    Los merengues llevan a los culés al estrado. Lo hacen en el marco de irregulares pagos a quien ocupaba la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Joan Laporta, presidente del Barcelona. (Foto: Reuters)

    El Real Madrid saca al Barcelona al estrado por el Caso Negreira. Concretamente, Juan Martín de Pozuelo, el abogado del club merengue, es quien lleva a Joan Laporta, el presidente de los culés, respecto de la irregular relación económica con empresas vinculadas con José María Enríquez Negreira, quien ocupaba la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros, la comisión que designa a los jueces en LaLiga.

    Las indagatorias partieron en mayo de 2022. Por esos días, la Fiscalía recibió un aviso de la Agencia Tributaria respecto de pagos del Barcelona a Negreira sin que existiera una prestación acreditable. Entre 2001 y 2018, Negreira habría obtenido la nada despreciable suma de US$ 7 millones. Su círculo más cercano, se embolsó poco más del 28 por ciento de los dineros.

    La prestación que Negreira le confesó a Hacienda va acompañada de un conveniente eufemismo: el Barcelona había pagado para asegurarse de recibir arbitrajes ‘neutrales’. Vale decir, que no le perjudicaran en el campo de juego. La salvedad no es menor. Al menos en la teoría, permite eludir un delito que, deportivamente, es penado con dureza: el soborno para obtener favores referiles.

    Caso Negreira: las incómodas preguntas del abogado del Real Madrid que arrinconaron al presidente del Barcelona

    Los pagos, que se generaron en cuatro presidencias del club, se realizaron a siete empresas distintas. Dasnil 95 SL, Nisdal SCP, Soccercam SLU, Estudio ATD, Tresep 2014 SL, Best Norton SL y Radamanto SL aparecen en las indagatorias como las firmas favorecidas. Cada una está vinculada con los principales actores del caso. Joan Gaspart, Sandro Rossell, Joan Laporta y Josep Bartomeu aparecen en los expedientes como los timoneles barcelonistas que visaron transferencias de dinero con este propósito. A Nisdal y a Dasnil 95 se les pagó por un concepto común contenido en las respectivas semblanzas: “Asesoramiento de videos técnicos y grabación; grabación de partidos y visionados selecciones”. Los otros pagos no tienen justificaciones.

    Joan Laporta. JAVIER BORREGO

    Entre los traspasos figuran algunos especialmente llamativos para quienes están a cargo de las indagatorias. “Packs de regalo Aloe Vera” por 60 mil euros fue uno de los ítems por los que el dirigente fue requerido, aunque su respuesta fue una evasiva. "Me está hablando de una factura de hace 20 años. Desconozco esa factura y permítame que no recuerde a qué hacía referencia todo eso“, contestó.

    Había más. Otro de los documentos cuestionados fue una factura a cuenta de la “selección y digitalización de jugadas del Mundial de Sudáfrica" por 130 mil euros. ¿El detalle? Estaba fechada para el 4 de junio de 2010, cuando el torneo ni siquiera había comenzado.

    "Quizá haga referencia a un trabajo de scouting. Lo desconozco“, respondió Laporta.

    Las preguntas

    El punzante abogado Juan Martin de Pozuelo desplegó una batería de incisivas preguntas.

    El detalle de las interrogantes es el siguiente:

    1- Primera etapa no me ha quedado claro. “¿Le llegaron a informar de que existían estos pagos a empresas relacionadas con el señor Enríquez Negreira?”

    2- “¿Usted fue consciente, conoció o se lo explicaron?”

    3- “Mi pregunta concreta es ¿quién decide ese tipo de aumento?”

    4- “¿Era una información que conocía la junta directiva?”

    5- “Que el FC Barcelona estaba haciendo pagos a empresas vinculadas al vicepresidente del CTA, ¿cómo se podía conocer?”

    6- “¿Cuántas contrataciones verbales, por importes de magnitudes de 500.000 euros, tiene el FC Barcelona o hace el FC Barcelona?”

    7 y 8- “Le voy a preguntar precisamente por dos facturas de su etapa”

    9- “En la temporada 2008-2009 el señor Javier Enríquez estaba entrenando en el Fenerbahçe. ¿Pudo elaborar los informes siendo asistente del Fenerbahçe?”

    10- “Pregunto por el señor Carles Naval. El señor Carles Naval, ¿es el delegado, no? ¿Es el que encontró o tenía depositados los 647 informes que han aparecido?”

    11- “¿Ha llegado a algún tipo de conclusión ya con que esa contratación no se hiciera de manera directa, sino que una tercera persona a través de sus empresas remansara o recibiera cantidades que suman un millón de euros?”

    12- “Si el FC Barcelona ha analizado y las empresas del señor Contreras prestaron unos servicios realmente. Y en el caso de que no lo hayan prestado. ¿Le han reclamado a esas sociedades?”

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    El millonario precio que exige River Plate a Sao Paulo por la compra definitiva de Gonzalo Tapia

    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    Colo Colo recupera los goles perdidos gracias a la Inteligencia Artificial

    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    Ximena Rincón no cierra la puerta a participación de Demócratas en el gabinete de Kast: "Hay grandes figuras que pueden estar"
    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev
    César Munder y Juan Ignacio Díaz aparecen en la carpeta de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026
    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Rob Reiner y el Caballero de la noche: su memorable participación en la serie clásica de Batman de los 60
    Fiscalía francesa solicita un nuevo juicio contra Sarkozy por la presunta trama de manipulación de testigos
    Suplementos: encapsular el bienestar
