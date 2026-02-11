Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

Aunque ya había perdido un verdadero peso mediático, el proyecto de la Superliga era un verdadero contratiempo para el fútbol. Un proyecto paralelo a la Champions, con el Real Madrid como principal promotor, que prometía ingresos mucho mayores a la elite continental de los clubes.

Pero el proyecto de los merengues ya había sufrido un tremendo golpe después de que Barcelona oficializara su salida de la competencia que venían impulsando desde 2021 junto a su archienemigo para reformular el modelo de torneos internacionales. Decisión que fue comunicada a través de una nota publicada el martes en los canales oficiales del club catalán, tras cuatro años de gestión.

Prácticamente, fue el punto final para los merengues. En ese escenario, el club blanco y el organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, alcanzaron un acuerdo que finaliza esta controversia por medio de un comunicado de prensa.

“La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. Tras meses de conversaciones mantenidas anuncian que han alcanzado un acuerdo respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología”, se lee en la comunicación.

Asimismo, sostiene que “este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo”.

Los antecedentes

El 19 de abril de 2021 los clubes españoles antes mencionados, además de Atlético de Madrid, Milan, Arsenal, Chelsea, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur se mostraban como clubes fundadores de la nueva competición que tenía a Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, como mandamás de la organización.

“Doce de los clubes de fútbol más importantes de Europa anuncian hoy que han llegado a un acuerdo para formar una nueva competición, la Superliga, gobernada por sus Clubes Fundadores”, rezaba el comunicado que iniciaba esta nueva competencia.

En la misma carta, los equipos anunciaban que invitarían a otras sociedades a participar, una situación que mantuvo en vilo por casi seis temporadas a la competición de la Orejona y que hoy llega a una tregua.