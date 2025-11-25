BLACK SALE $990
    El Deportivo

    El complicado momento del Real Madrid que pone en peligro el futuro de Xabi Alonso en la banca

    El técnico y los merengues arrastran una racha de tres partidos consecutivos sin poder ganar. Algo que en el club español ya comienza a generar dudas sobre la continuidad del entrenador.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    @FIFACWC

    El técnico Xabi Alonso tiene un complicado presente al mando del Real Madrid. Los merengues acumulan tres partidos consecutivos sin poder ganar, algo que ya comienza a generar cuestionamientos por la gestión del entrenador a cargo del plantel.

    Si bien el conjunto de la capital española se mantiene como líder de la Liga, el hecho que no haya podido aprovechar las oportunidades para generar distancia en una competencia donde suele ser cerrada la definición por el título, genera malestar en los seguidores del club, más aún cuando ahora la distancia con el Barcelona se redujo a solo un punto.

    Por lo mismo, en España diversos medios han expuesto que esto puede deberse a diferencias que ha tenido el técnico con el grupo de jugadores. La Cadena Cope, por ejemplo, afirma que “hay un puñado de futbolistas que no están contentos con el técnico. Aparecen Federico Valverde, Vinícius, Rodrygo, Brahim, Endrick y Mendi”.

    Al mismo tiempo, desde Radio Marca afirman que “la decisión sobre Xabi Alonso ya está tomada”, dando cuenta que un nuevo tropiezo, esta vez contra Olympiacos en la fase de liga de la Champions League puede marcar el final del camino del DT en el Real Madrid.

    “Es el jefe”

    De todas maneras, ante las especulaciones, el Real Madrid tomó la palabra para referirse al presente del entrenador en el club. Según informa Marca, el cuadro español “tiene claro que Xabi Alonso es el líder del proyecto, por encima de los jugadores, por muy importantes que estos puedan ser para el club tanto a nivel deportivo como institucional. La apuesta por el técnico vasco se mantiene vigente pese a los malos resultados”.

    Es más, apuntan que desde Valdebebas, “los resultados avalan al entrenador, que a pesar de los últimos tropiezos y dudas, tiene al equipo en condiciones de pelear por los dos títulos que ya están en juego, en este caso Liga y Copa de Europa, a la espera de la Supercopa de España y la Copa del Rey, que entrarán en escena en 2026”.

    También insisten que “el míster es el jefe” y por ello el club “respalda todas las decisiones del técnico, que incluyen decisiones controvertidas como las suplencias de Vinicius (cuatro en lo que va de temporada) o probaturas de distintos dibujos tácticos, como la defensa de cinco dispuesta en el último partido del equipo, este pasado domingo en Elche”.

    La defensa de Xabi Alonso

    Tras el último empate contra Elche, Xabi Alonso comentó en la conferencia de prensa que “el equipo no se ha caído. Sigue compitiendo. Los resultados y el juego son mejorables. Somos autocríticos, pero el espíritu sigue siendo bueno. Ante la adversidad debemos seguir. Esto es el Madrid y sabemos que debemos convivir con las críticas”.

    “La conexión con los jugadores va mejorando. Nos conocemos mejor y vamos en el mismo barco y la misma dirección. Celebramos juntos y no estamos contentos cuando no ganamos. El día a día es bueno y debemos revertir este momento”, amplió.

    También explicó sobre la suplencia de Vinícius que “lo habíamos hablado como lo hacemos muchas veces. Él lo entiende y sabía el papel que iba a tener. Hoy no estamos contentos pero todos están con energía de recuperar la buena dinámica”.

    Por último, expuso que “me faltó después del 1-1 tener continuidad. En la primera parte el partido estaba trabajándose para ponernos por delante y el equipo no ha bajado los brazos”.

    El duelo entre Olympiacos y Real Madrid está programado para este miércoles 26 de noviembre a partir de las 17.00 horas de Chile.

