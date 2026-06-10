Julian Barnes recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras ha decidido por unanimidad otorgar su edición de 2026 al escritor británico Julian Barnes, de 80 años, uno de los grandes nombres de la literatura contemporánea. El galardón premia una trayectoria de más de cuatro décadas marcada por la elegancia estilística, la profundidad intelectual y una inquebrantable exploración de temas como la memoria, el amor, la pérdida y el paso inexorable del tiempo.

En su resolución, el jurado indicó que su obra “reelabora con mirada europeísta la historia de la literatura, el arte, la música, e incluso la gastronomía hasta alcanzar un estilo único que lo singulariza dentro de una generación de escritores británicos especialmente brillantes que ha marcado la historia de la literatura contemporánea”, señala el fallo del jurado. Ha valorado “su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un ‘optimismo melancólico y un pesimismo alegre’, según sus propias palabras”. Asimismo, ha destacado su visión “lúcida, cálida y compasiva” de la especie humana y el uso de la memoria como elemento configurador de la identidad, sin renunciar a la imaginación ni al amor como principio esencial.

El galardón llega en un momento simbólico para el autor: el año en que ha publicado Despedidas, la novela con la que ha anunciado su retirada de la ficción.

Nacido en Leicester en 1946, Barnes ha construido una obra que trasciende géneros y fronteras. Desde sus inicios como crítico literario y periodista hasta su consolidación como novelista de culto, su voz se ha caracterizado por una inteligencia aguda, un refinado sentido del humor británico y una profunda conexión con la cultura europea, especialmente francesa.

Barnes creció en una familia vinculada a la enseñanza, aunque no especialmente literaria. Estudió Lenguas Modernas en la Universidad de Oxford y comenzó su carrera en el periodismo y la crítica, experiencias que afilaron su mirada observadora e irónica. Su irrupción en la escena literaria se produjo con fuerza en los años ochenta con El loro de Flaubert (1984), una obra inclasificable que mezclaba biografía, ensayo y ficción para indagar en la figura de Gustave Flaubert.

Aquel libro le dio un nombre, y pronto la traducción al castellano. El momento fue propio, porque tal como ocurre en estos días, en que la literatura francesa es la predominante en el panorama mundial, en los 90 y los albores de los 2000, eran los ingleses quienes ocupaban ese lugar de privilegio. Se juntaron al mismo tiempo buenos libros y buenos autores. Por ello, no fue raro que comenzaran a ser traducidos y publicados en otras lenguas.

En castellano, la editorial que tomó esa posta fue Anagrama, la casa catalana fundada por Jorge Herralde. En su catálogo se ha encargado de llevar a nuestro idioma a una fina selección de autores angloparlantes, no solo del Reino Unido, también de Estados Unidos o Irlanda. Fue él, en 2001, quien señaló que esta generación de ingleses se trataba del “British Dream Team”: Julian Barnes (1946), Ian McEwan (1948), Martin Amis (1949), Graham Swift (1949), Kazuo Ishiguro (1954) y Hanif Kureishi (1954).

Consultado por Culto al respecto, en una entrevista de 2023, comentó: “Jorge fue un gran editor, lo que incluye ser un gran publicista. Todos los Dream Team los publicó él en Anagrama, al fin y al cabo. Pero obviamente es una etiqueta que se quedó, ya que, treinta o cuarenta años después, todavía me preguntan sobre ella. Obviamente es parcial, ya que no hay mujeres en él. Pero si me preguntas si prefiero ser miembro del Dream Team o quedarme fuera de él, es una pregunta fácil".

Su gran éxito internacional llegó en 2011 con El sentido de un final, ganadora del Premio Booker, una novela breve pero intensa sobre las trampas de la memoria y cómo reinterpretamos nuestro pasado para sostener nuestra identidad presente. La obra se convirtió en un fenómeno editorial y consolidó su prestigio entre un público amplio.

Su última novela, Despedidas, ya se encuentra disponible en Chile vía Anagrama.