Irán denuncia que Estados Unidos use el Mundial de fútbol “para humillar y discriminar a otras naciones”

Las autoridades de Irán han denunciado este miércoles que Estados Unidos use el Mundial de fútbol “para humillar y discriminar a otras naciones”, denunciando los obstáculos para el ingreso en el país frente a la “calidez” de otro de los coorganizadores, como México.

“El Mundial de fútbol está concebido como una celebración global del fútbol, no como una oportunidad para humillar y discriminar a otras naciones”, ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, en un mensaje en redes en el que señala que el fútbol es una plataforma para “la sana competencia y para acercar a las naciones, no una excusa para abrir la caja de Pandora de viejos rencores y desatar complejos profundamente arraigados”.

De esta forma, Irán ha contrapuesto “el trato inapropiado e irrespetuoso hacia jugadores, árbitros e invitados en los puntos de entrada a Estados Unidos”, con la “cálida y cortés bienvenida que el pueblo mexicano brinda a los equipos de fútbol”.

Según ha dicho, esto deja en evidencia a Estados Unidos como país anfitrión del evento deportivo, insistiendo en que esta “no se mide únicamente por las instalaciones deportivas o la grandilocuencia política, sino por la calidad del trato que se brinda a quienes llegan a su país por amor al fútbol”.

Este mensaje llega en plena fricción entre Estados Unidos e Irán también respecto al Mundial después de que Teherán haya avisado de que la selección iraní abandonará la competición si se producen protestas en el estadio contra los dirigentes de la República Islámica, un choque que se suma a que Irán haya trasladado su campamento base de Arizona a la ciudad mexicana de Tijuana y el equipo solo podrá viajar el día del partido para disputar sus encuentros en suelo estadounidense.

Estos casos se suman a la situación del árbitro somalí Omar Artan, al que las autoridades de Estados Unidos han denegado la entrada al país, donde estaba programado que pitara en el marco de la Copa Mundial de Fútbol que se celebrará a partir de este jueves en Estados Unidos, México y Canadá.