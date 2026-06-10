SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán denuncia que Estados Unidos use el Mundial de fútbol “para humillar y discriminar a otras naciones”

    Desde Irán sostuvieron que “el Mundial de fútbol está concebido como una celebración global del fútbol, no como una oportunidad para humillar y discriminar".

    Por 
    Europa Press
    La llegada de Irán a México, donde concentrará para el Mundial.

    Las autoridades de Irán han denunciado este miércoles que Estados Unidos use el Mundial de fútbol “para humillar y discriminar a otras naciones”, denunciando los obstáculos para el ingreso en el país frente a la “calidez” de otro de los coorganizadores, como México.

    “El Mundial de fútbol está concebido como una celebración global del fútbol, no como una oportunidad para humillar y discriminar a otras naciones”, ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, en un mensaje en redes en el que señala que el fútbol es una plataforma para “la sana competencia y para acercar a las naciones, no una excusa para abrir la caja de Pandora de viejos rencores y desatar complejos profundamente arraigados”.

    De esta forma, Irán ha contrapuesto “el trato inapropiado e irrespetuoso hacia jugadores, árbitros e invitados en los puntos de entrada a Estados Unidos”, con la “cálida y cortés bienvenida que el pueblo mexicano brinda a los equipos de fútbol”.

    Según ha dicho, esto deja en evidencia a Estados Unidos como país anfitrión del evento deportivo, insistiendo en que esta “no se mide únicamente por las instalaciones deportivas o la grandilocuencia política, sino por la calidad del trato que se brinda a quienes llegan a su país por amor al fútbol”.

    Este mensaje llega en plena fricción entre Estados Unidos e Irán también respecto al Mundial después de que Teherán haya avisado de que la selección iraní abandonará la competición si se producen protestas en el estadio contra los dirigentes de la República Islámica, un choque que se suma a que Irán haya trasladado su campamento base de Arizona a la ciudad mexicana de Tijuana y el equipo solo podrá viajar el día del partido para disputar sus encuentros en suelo estadounidense.

    Estos casos se suman a la situación del árbitro somalí Omar Artan, al que las autoridades de Estados Unidos han denegado la entrada al país, donde estaba programado que pitara en el marco de la Copa Mundial de Fútbol que se celebrará a partir de este jueves en Estados Unidos, México y Canadá.

    Más sobre:IránEstados UnidosMundial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”

    Quiroz afirma que, para cumplir meta fiscal del gobierno, el PIB debe crecer sobre 3% promedio entre 2027-2030

    Julian Barnes: el maestro de la memoria que conquista el Princesa de Asturias y cierra su carrera

    Carabineros incauta más de medio millón de cajetillas de cigarrillos de contrabando en Colchane

    Hay casi 1.700 ópticas en Chile: Rotter & Krauss y GMO lideran un mercado atomizado

    Lluvias en la RM: precipitaciones se detienen en la tarde y temperaturas mínimas podrían llegar a 1°C

    Lo más leído

    1.
    Polémica por medida de congresista colombiana que podría suspender a Petro de la presidencia

    Polémica por medida de congresista colombiana que podría suspender a Petro de la presidencia

    2.
    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”

    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”

    3.
    Elecciones en Perú: Roberto Sánchez aventaja a Keiko Fujimori por poco más de 26 mil votos

    Elecciones en Perú: Roberto Sánchez aventaja a Keiko Fujimori por poco más de 26 mil votos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Rating del martes 9 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 9 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming

    Carabineros incauta más de medio millón de cajetillas de cigarrillos de contrabando en Colchane
    Chile

    Carabineros incauta más de medio millón de cajetillas de cigarrillos de contrabando en Colchane

    Lluvias en la RM: precipitaciones se detienen en la tarde y temperaturas mínimas podrían llegar a 1°C

    Jefe de bancada de republicanos descarta riesgos para la AC contra Grau tras libertad de acción de RN

    Quiroz afirma que, para cumplir meta fiscal del gobierno, el PIB debe crecer sobre 3% promedio entre 2027-2030
    Negocios

    Quiroz afirma que, para cumplir meta fiscal del gobierno, el PIB debe crecer sobre 3% promedio entre 2027-2030

    El costo de cuidar, la columna de Valentina Paredes

    Hay casi 1.700 ópticas en Chile: Rotter & Krauss y GMO lideran un mercado atomizado

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna
    Tendencias

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Cómo reducir tu consumo de sal, sin sacrificar el sabor de tus comidas

    Natalia Duco enfrenta las críticas por cuadrarse con el rodeo: “Es un deporte por ley”
    El Deportivo

    Natalia Duco enfrenta las críticas por cuadrarse con el rodeo: “Es un deporte por ley”

    Con la estrategia de Marcelo Díaz y Jorge Almirón: Javier Correa se disculpa por criticas a juez Nicolás Gamboa

    Aumenta la presión sobre Roberto Tobar: Colo Colo y la U pierden la paciencia con los arbitrajes y las “faltas de respeto”

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Julian Barnes: el maestro de la memoria que conquista el Princesa de Asturias y cierra su carrera
    Cultura y entretención

    Julian Barnes: el maestro de la memoria que conquista el Princesa de Asturias y cierra su carrera

    Álvaro Díaz: una de las figuras estelares de la música urbana regresa a Chile

    DJ Bitman anuncia su primer disco en ocho años y estrena primer single

    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”
    Mundo

    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”

    Irán denuncia que Estados Unidos use el Mundial de fútbol “para humillar y discriminar a otras naciones”

    Polémica por medida de congresista colombiana que podría suspender a Petro de la presidencia

    Crema de pimientos y callampas secas
    Paula

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija