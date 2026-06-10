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    DJ Bitman anuncia su primer disco en ocho años y estrena primer single

    Uno de los músicos más inquietos de la escena local retorna con novedades y pronto retomará los espectáculos en vivo.

    Por 
    Equipo de Culto
    DJ Bitman anuncia su primer disco en ocho años y estrena primer single

    El DJ y productor chileno Dj Bitman inicia su nueva era artística en medio de un torrente creativo, habitual en uno de los nombres más inquietos de la escena chilena.

    El músico estrenó Lady, el primer adelanto de Perla, su primer disco en ocho años. La canción lo reunió con C-Funk y Cestar de Shamanes Crew, y en ella retoma su groove sexy y bailable. El nuevo álbum llegará en agosto y marcará el regreso de DJ Bitman a los shows en vivo con una puesta en escena completamente renovada.

    Sobre su vuelta a componer canciones, Dj Bitman afirma a través de un comunicado: “Lo que me motivó fue volver a sentir ganas de crear sin presión, desde un lugar más libre y más maduro. Siento que hoy tengo una visión más clara de quién soy musicalmente. Este disco mezcla muchos de los estilos que siempre me han representado —funk, hip-hop, soul, electrónica— pero desde un lenguaje más maduro, más cinematográfico y más emocional”.

    En ese contexto, la canción Lady es muy representativa del actual momento de su carrera, según dice en el mismo texto: “Cuando empezamos a construirla sentí altiro que tenía algo especial porque era elegante pero al mismo tiempo muy pegajosa. Cestar le dio un carácter callejero y carismático, haciendo un R&B que demuestra su versatilidad y talento. Mientras que C-Funk aportó la musicalidad y sensibilidad funk que tiene con su Talkbox. Se siente como una colaboración muy orgánica, muy real”, afirma Dj Bitman.

    Lady es la primera postal que se revela del álbum en que Dj Bitman viene trabajando hace varios meses. Sobre el disco, él lanza un par de “spoilers”: “La gente se va a encontrar con un disco muy diverso, pero con una identidad súper clara. Hay groove, mucha influencia del funk, soul y R&B, pero también hay momentos más electrónicos e incluso cosas más introspectivas. Me interesa mucho que el disco tenga distintos estados emocionales. Creo que el mood general tiene algo nocturno, elegante y muy humano al mismo tiempo”, revela.

    El próximo paso de Dj Bitman será llevar esta nueva a los escenarios. Sin adelantar fecha de lanzamiento, él adelanta que ya está trabajando en eso: “La idea es desarrollar un formato que mezcle músicos, visuales y una narrativa estética más marcada. Quiero que los shows se sientan como entrar dentro del universo del disco. Además, hay muchas ganas de volver a conectar con la gente desde ese lugar. Este material tiene algo muy físico: energía, baile, emoción. Está hecho para sentirse fuerte en vivo”.

    Más sobre:DJ BitmanBitman & RobanC-FunkLos TetasMúsicaMúsica culto

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