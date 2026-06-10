Aumenta la presión sobre Roberto Tobar: Colo Colo y la U pierden la paciencia con los arbitrajes y las “faltas de respeto”

Las críticas de Colo Colo y la U vuelven a poner en el centro de la polémica al arbitraje. Los reclamos se suman a una serie de controversias que mantienen bajo presión a Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros, quien arrastra cuestionamientos desde clubes y dirigentes por los constantes errores y el manejo interno del referato nacional.

En cosa de horas, representantes de ambos clubes realizaron duras críticas contra los jueces y sus actuaciones. El primero en manifestar su molestia fue Fernando Gago, quien sorprendió a todos con sus severos dardos, ya que hasta ahora no se había referido nunca a los jueces. Tras el empate 2-2 entre Universidad de Chile y Audax Italiano, resultado que dejó sin opciones a los azules en el Grupo D, el entrenador argentino apuntó directamente contra el equipo arbitral.

“En el segundo tiempo tardaron 18 minutos en salir. Si nosotros lo hacemos, me suspenden o me multan. Después hubo una reacción de hablar o comentar situaciones de juego, porque esto es interpretación y se puede hablar con los árbitros. Toda mi carrera futbolística lo he hecho, toda mi carrera como entrenador lo he hecho, pero no voy a tolerar las faltas de respeto. El lineman que estaba ahí me faltó el respeto y no comparto que esa sea la forma”, declaró.

“Le comuniqué al cuarto árbitro que lo iba a decir en la prensa. La falta de respeto ni a los futbolistas, ni al entrenador, ni a nadie. Podemos tener debates, ellos tienen la potestad de expulsar, que me expulse si le falto el respeto. No consideré que le falté el respeto, hubo discusiones de fútbol, uno puede gritar un poco más o un poco menos, pero las faltas de respeto no las voy a tolerar”, agregó.

Más tarde, el foco se trasladó a Talcahuano. Colo Colo cayó por 1-0 ante Huachipato y cerró su participación en la Copa de la Liga. El encuentro estuvo marcado por la anulación de dos goles del cuadro albo durante el segundo tiempo, decisiones que generaron molestia en el plantel. Tras el compromiso, Javier Correa cuestionó duramente el trabajo de Nicolás Gamboa. “Hizo lo imposible para cobrar el offside ese, lo imposible, buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre. Ya viene hace años que nos manda al muere. Tiene algo en contra de nosotros, se ve, no sé, pero cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrar algo en contra”, sostuvo el delantero.

El atacante también criticó la conducción general del partido. “A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia. No se jugaba por nada, pero da rabia igual que te caguen así la tarde”, afirmó.

Correa incluso recordó episodios anteriores con el mismo árbitro. “Hay que chequear todos los partidos que nos dirigió, siempre nos ha metido una traba en el partido. La otra vez cobró un penal de 70 metros a Wiemberg contra Magallanes en la Copa Chile, es un desastre. Con nosotros la verdad un desastre. Ojalá que no nos dirija nunca más”, manifestó.

Arturo Vidal respaldó los cuestionamientos de su compañero. “Está bien que quedáramos eliminados, que el partido no tuviera mucha importancia, pero somos serios, al vestir esta camiseta lo hacemos con todo el corazón, nos jugamos la vida y pasan estas cosas”, señaló.

“Ya más no puedo decir. Ojalá no vuelva a pasar, le damos mucha importancia a cualquier copa que nos toca jugar”, añadió.

Por sus declaraciones, Javier Correa fue citado para el próximo martes por el Tribunal de Disciplina. El delantero arriesga una fuerte sanción, la que cumpliría en la Liga de Primera, situación que preocupa y tiene en alerta a Colo Colo, puntero absoluto del campeonato.

Daniel Garnero fue el primero en sacar la voz tras el deficiente arbitraje de Mario Salvo en el empate de Universidad Católica ante Universidad de Concepción, en el Ester Roa. “Son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen facha y saben el reglamento, pero en la esencia del juego erran un montón”, dijo el técnico cruzado.

Sus palabras encontraron la burla del Sindicato de Árbitros, situación que causó indignación e inquietus en el Consejo de Presidentes y, nuevamente, dejó en entredicho la verdadera autoridad de Roberto Tobar como presidente de los jueces.

Luego, tras el defectuoso cometido de José Cabero en el clásico entre la UC y Colo Colo en el Claro Arena, Garnero dejó entrever una situación parecida a la que vivió Fernando Gago el fin de semana en el Estadio Nacional. “Si comento lo que me dicen dentro de la cancha, sería un papelón”, disparó el DT que clasificó a los cruzados como primeros del grupo D en la Copa Libertadores tras el histórico triunfo ante Boca Juniors, en La Bombonera.

Tanto en Blanco y Negro, Cruzados como en Azul Azul existe molestia e inquietud con la labor de Tobar y el bajo nivel del arbitraje nacional. Además, causan preocupación las acusaciones de “faltas de respeto” de parte de los jueces hacia técnicos y jugadores.

Roberto Tobar. Andres Perez

Roberto Tobar, en la mira

Las críticas de los dos clubes más populares del país vuelven a instalar el debate sobre el desempeño de los árbitros y la conducción de Roberto Tobar, quien enfrenta cuestionamientos desde hace varios meses. A comienzos de mayo, en la ANFP ya existían señales de preocupación por la seguidilla de errores registrados en distintas competencias del fútbol chileno.

En esa oportunidad, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, reconoció las dificultades que enfrenta el arbitraje nacional. “Es un tema muy sensible. Hay diferencias entre un árbitro y otro. Hay que seguir apretando a los árbitros, en el sentido de que apliquen los mismos criterios y no haya una dualidad en un mismo partido”, afirmó.

“Siempre hay que cuestionarse en esto y hay que mejorar, lo veo cada lunes cuando se analizan los partidos, se analizan los errores de los árbitros, y ellos ven con preocupación que tienen que mejorar. Eso es importante. Lo sabe Tobar y todo el equipo de Tobar: tienen que mejorar”, señaló.

Los cuestionamientos también han surgido desde otros clubes. Tras el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, quedó bajo observación el desempeño de José Cabero. El entrenador cruzado Daniel Garnero evitó profundizar en su relación con los jueces, aunque dejó una frase que reflejó su incomodidad. “Si comento lo que me dicen los árbitros al borde de la cancha sería un papelón, así que prefiero no hacerlo”, declaró.

Mientras tanto, en Quilín persisten las dudas respecto de la capacidad de la Comisión de Árbitros para reducir las polémicas que se repiten semana a semana. A las críticas por errores en cancha se han sumado dudas relacionadas con la gestión interna del organismo y con distintos conflictos ocurridos durante el mandato de Tobar.