SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Hermano de jugador de Uruguay arremete contra Marcelo Bielsa a días del Mundial: “Gracias por lesionar jugadores”

    La lesión muscular de Ronald Araújo enciende las alarmas en la Celeste antes de su debut ante Arabia Saudita. Tras conocerse el diagnóstico, el hermano del defensor publicó un mensaje contra el DT y lo responsabilizó por la situación.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Hermano de jugador de Uruguay arremete contra Marcelo Bielsa a días del Mundial: “Gracias por lesionar jugadores”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Uruguay enfrenta una preocupación importante a pocos días de su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Ronald Araújo sufrió una lesión muscular que prácticamente descarta su presencia en el estreno de la Celeste ante Arabia Saudita, programado para el 15 de junio. El combinado charrúa integra el Grupo H, también con Cabo Verde y España.

    La situación del defensor generó repercusiones fuera de la cancha. Luego de que la AUF informara el problema físico del futbolista, una de las reacciones vino por parte de Maikel Araújo, su hermano, quien publicó un mensaje en redes sociales dirigido a Marcelo Bielsa.

    “Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial”, escribió, acompañando el texto de aplausos irónicos en Instagram. La molestia familiar surgió después de conocerse que Araújo presenta un desgarro que obligó a modificar su planificación durante la preparación. El defensor abandonó la concentración para viajar a España, donde continuará con el tratamiento médico.

    La historia del hermano de Araújo en Instagram.

    Uruguay no ha entregado un plazo definitivo para su regreso a la actividad. Araújo es una pieza habitual en la defensa de Uruguay y uno de los futbolistas de mayor experiencia dentro del proceso encabezado por Bielsa. Su presencia ha sido constante durante el ciclo del argentino.

    El zaguero participó como titular en tres de los últimos cuatro encuentros de las Eliminatorias y también estuvo desde el inicio en los amistosos más recientes disputados por la selección uruguaya. Desde su debut con la Celeste acumula 27 partidos internacionales y un gol.

    A pesar de la lesión, Araújo no ha sido desafectado de la nómina. Según la información entregada desde Uruguay, los exámenes médicos descartaron una lesión de mayor gravedad, por lo que el cuerpo técnico mantendrá al defensor dentro de la convocatoria. La expectativa está puesta en la evolución que muestre durante los próximos días. El objetivo inicial es determinar si podrá estar disponible para alguno de los partidos de la fase de grupos.

    Mientras tanto, las declaraciones de su hermano agregan un nuevo elemento de tensión en la previa del certamen planetario. Marcelo Bielsa ha tenido que lidiar con varias polémicas durante su estadía en Uruguay. Luego de su debut ante Arabia Saudita, la Celeste enfrentará a Cabo Verde y cerrará la fase de grupos ante España.

    Tras el Mundial, el Loco ya anticipó que no seguirá al mando de la selección charrúa. “Es un punto de culminación del trabajo que veníamos desarrollando. La palabra culminar no significa terminar. Culminar es el punto más alto de una etapa y el Mundial evidentemente es el punto más alto de esta etapa. Mi vínculo termina, pero me hubiera parecido irrespetuoso anticipar una negativa a una propuesta inexistente”, dijo.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialNorteamérica 2026Copa del MundoUruguaySelección de UruguayMarcelo BielsaRonald Araújo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal rechaza solicitud de prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj

    Defensora nacional advierte que proyecto antiencapuchados de Olivares (PDG) “no da certeza jurídica al personal policial”

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical

    Biministro Alvarado espera que no se inicie una “espiral” de acusaciones constitucionales ante acción contra Nicolás Grau

    Michelle Bachelet sostiene reunión con el canciller ruso Sergey Lavrov en Moscú por campaña a la Secretaría General de la ONU

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con exportadores para coordinar negociación de aranceles con EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    Arturo Vidal ningunea a Nicolás Córdova en la Roja: “No voy a hablar de la Selección mientras no haya un entrenador”

    Arturo Vidal ningunea a Nicolás Córdova en la Roja: “No voy a hablar de la Selección mientras no haya un entrenador”

    2.
    Con una noche perfecta de Olise: Francia se despide ante su público con un triunfo sobre la débil Irlanda del Norte

    Con una noche perfecta de Olise: Francia se despide ante su público con un triunfo sobre la débil Irlanda del Norte

    3.
    Rectora electa de la Universidad de Chile evalúa retirar el nombre y emblemas a Azul Azul

    Rectora electa de la Universidad de Chile evalúa retirar el nombre y emblemas a Azul Azul

    4.
    “Santiago debe encontrar su diferencial”: las claves que elevaron al Maratón de Río como el más importante de Latinoamérica

    “Santiago debe encontrar su diferencial”: las claves que elevaron al Maratón de Río como el más importante de Latinoamérica

    5.
    Viene la fiesta del Mundial: revisa el fixture completo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

    Viene la fiesta del Mundial: revisa el fixture completo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

    6.
    Florentino Pérez eleva la apuesta: Real Madrid acude a la UEFA para revocar los títulos del Barcelona por el Caso Negreira

    Florentino Pérez eleva la apuesta: Real Madrid acude a la UEFA para revocar los títulos del Barcelona por el Caso Negreira

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    Tribunal rechaza solicitud de prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj
    Chile

    Tribunal rechaza solicitud de prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Defensora nacional advierte que proyecto antiencapuchados de Olivares (PDG) “no da certeza jurídica al personal policial”

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con exportadores para coordinar negociación de aranceles con EE.UU.
    Negocios

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con exportadores para coordinar negociación de aranceles con EE.UU.

    Fondo Autónomo de Protección Previsional recibe ofertas de 7 gestoras

    Española Grenergy inaugura Elena, la planta de baterías “más grande de América”

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Como un hincha más del Real Madrid: el Papa León XIV recibe el homenaje de Florentino Pérez y encabeza multitudinario acto
    El Deportivo

    Como un hincha más del Real Madrid: el Papa León XIV recibe el homenaje de Florentino Pérez y encabeza multitudinario acto

    Con una noche perfecta de Olise: Francia se despide ante su público con un triunfo sobre la débil Irlanda del Norte

    Hermano de jugador de Uruguay arremete contra Marcelo Bielsa a días del Mundial: “Gracias por lesionar jugadores”

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI
    Tecnología

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical
    Cultura y entretención

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical

    La sorprendente película que Steven Spielberg desearía haber dirigido

    Por qué Sean Penn detesta tomarse selfies

    Guerra en Irán cumple 100 días mientras últimos intercambios de ataques ponen en duda un pronto final
    Mundo

    Guerra en Irán cumple 100 días mientras últimos intercambios de ataques ponen en duda un pronto final

    Presidente de Bolivia promulga una ley para ampliar las competencias del estado de excepción

    Roberto Sánchez rebasa a Fujimori en el recuento de las presidenciales de Perú con un 93,94% escrutado

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana