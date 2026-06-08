Hermano de jugador de Uruguay arremete contra Marcelo Bielsa a días del Mundial: “Gracias por lesionar jugadores”

Uruguay enfrenta una preocupación importante a pocos días de su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Ronald Araújo sufrió una lesión muscular que prácticamente descarta su presencia en el estreno de la Celeste ante Arabia Saudita, programado para el 15 de junio. El combinado charrúa integra el Grupo H, también con Cabo Verde y España.

La situación del defensor generó repercusiones fuera de la cancha. Luego de que la AUF informara el problema físico del futbolista, una de las reacciones vino por parte de Maikel Araújo, su hermano, quien publicó un mensaje en redes sociales dirigido a Marcelo Bielsa.

“Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial”, escribió, acompañando el texto de aplausos irónicos en Instagram. La molestia familiar surgió después de conocerse que Araújo presenta un desgarro que obligó a modificar su planificación durante la preparación. El defensor abandonó la concentración para viajar a España, donde continuará con el tratamiento médico.

La historia del hermano de Araújo en Instagram.

Uruguay no ha entregado un plazo definitivo para su regreso a la actividad. Araújo es una pieza habitual en la defensa de Uruguay y uno de los futbolistas de mayor experiencia dentro del proceso encabezado por Bielsa. Su presencia ha sido constante durante el ciclo del argentino.

El zaguero participó como titular en tres de los últimos cuatro encuentros de las Eliminatorias y también estuvo desde el inicio en los amistosos más recientes disputados por la selección uruguaya. Desde su debut con la Celeste acumula 27 partidos internacionales y un gol.

A pesar de la lesión, Araújo no ha sido desafectado de la nómina. Según la información entregada desde Uruguay, los exámenes médicos descartaron una lesión de mayor gravedad, por lo que el cuerpo técnico mantendrá al defensor dentro de la convocatoria. La expectativa está puesta en la evolución que muestre durante los próximos días. El objetivo inicial es determinar si podrá estar disponible para alguno de los partidos de la fase de grupos.

Mientras tanto, las declaraciones de su hermano agregan un nuevo elemento de tensión en la previa del certamen planetario. Marcelo Bielsa ha tenido que lidiar con varias polémicas durante su estadía en Uruguay. Luego de su debut ante Arabia Saudita, la Celeste enfrentará a Cabo Verde y cerrará la fase de grupos ante España.

Tras el Mundial, el Loco ya anticipó que no seguirá al mando de la selección charrúa. “Es un punto de culminación del trabajo que veníamos desarrollando. La palabra culminar no significa terminar. Culminar es el punto más alto de una etapa y el Mundial evidentemente es el punto más alto de esta etapa. Mi vínculo termina, pero me hubiera parecido irrespetuoso anticipar una negativa a una propuesta inexistente”, dijo.