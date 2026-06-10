Encuesta CEP: Tomás Vodanovic, Kast y Franco Parisi son los personajes políticos con mayor evaluación positiva

Como ya es tradición en la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) su última entrega abordó los personajes políticos mejor y peor evaluados.

Así, quien ocupó el primer lugar fue el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA) con un 48% de evaluación positiva y solo 19% de evaluación negativa. El jefe comunal subió 8,9 puntos porcentuales.

En tanto, en segundo lugar quedó el Presidente de la República, José Antonio Kast con un 35% de evaluación positiva. Sin embargo, el Mandatario tiene una evaluación negativa superior con un 38%.

A su vez, el tercer lugar lo ocupó el líder del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi también con un 35% de evaluación positiva y un 30% de evaluación negativa. El economista subió 11,3 puntos porcentuales.

Hay que establecer que Kast está sobre Parisi, pese a tener mayor evaluación negativa, porque tiene mayor conocimiento entre los encuestados y por lo tanto, más personas lo evaluaron. Mientras el Presidente tiene un 97% de conocimiento, el excandidato presidencial tiene un 87%.

Los peores evaluados

En tanto, en la parte inferior de la tabla se encuentran solo figuras oficialistas.

De esta manera, quien obtuvo la peor evaluación positiva fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez con solo 13% de valoración y un 39% de evaluación negativa.

Le sigue el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), también con un 13% de evaluación positiva y 29% de negativa.

En tanto, la exministra de la Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, ocupó la siguiente plaza con 17% de evaluación positiva y un 60% de evaluación negativa, la mayor entre todos los personajes políticos por los que se preguntó.

Así, si la lista se tomará solo por la evaluación negativa, la encabeza la Sedini (60%), seguida por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (51%) y tras él está el lider del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser (50%).