Carmona acusa que el gobierno “no estuvo a la altura” ante el sistema frontal y pide fortalecer el rol de los municipios

Santiago, 26 de junio 2026. Frente Amplio da inicio a la etapa plenaria de su Primer Congreso Ideologico en el Congreso de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, cuestionó este domingo la respuesta desplegada por el gobierno de José Antonio Kast ante los efectos del sistema frontal que afecta gran parte del territorio nacional y aseguró que el Ejecutivo “no estuvo a la altura” de la emergencia.

El dirigente sostuvo que Chile se encuentra permanentemente expuesto a desastres natural, por lo que, a su juicio, el Estado debería contar con una institucionalidad preparada para reaccionar de manera preventiva y no solamente una vez producidos los daños.

“Se pierde la autoridad institucional del Estado para actuar y aminorar el efecto y el daño. Creo que todos somos testigos de cuánto tiempo antes de la catástrofe se empezó a hablar de una emergencia”, señaló el timonel del PC en diálogo con Radio Nuevo Mundo.

Carmona agregó que “de tanto comentar no se tomaron medidas preventivas que hicieran que el daño fuera menor” en las zonas afectadas por el temporal.

Asimismo, el timonel comunista apuntó contra el gobierno y cuestionó la celeridad de respuestas del aparato público. “Esto fue la primera prueba que tuvo el gobierno que se autodenominó de emergencia y dio la hora, no estuvo a la altura”, criticó.

Frente a este escenario, Carmona propuso iniciar una discusión parlamentaria para revisar la institucionalidad encargada de enfrentar emergencias y entregar mayores atribuciones y recursos a los municipios.

A su juicio, los gobiernos comunales deberían disponer previamente de maquinaria, personal y mecanismos de contratación que les permitan responder sin tener que iniciar procesos administrativos cuando la catástrofe ya se encuentra en desarrollo.

“El gran debate que viene tiene que ser cómo el municipalismo juega un papel más clave institucionalmente para abordar catástrofes”, afirmó.

Críticas a la megarreforma

El dirigente comunista también vinculó sus cuestionamientos al proyecto de Reconstrucción Nacional, que está a un paso de ser ley, y lo calificó como “la otra catástrofe” de carácter político.

Carmona reiteró que, con la implementación de la reforma, “unos van a gozar de esa legislación y otros van a pagar las consecuencias, como es el pueblo llano y los trabajadores”.