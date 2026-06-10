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    Reformar el Código del Trabajo y la DT: las propuestas de la Cámara de Comercio de Santiago para la reactivación laboral

    Para la CCS el foco debe estar en “racionalizar la agenda regulatoria del mercado laboral”. Respecto a la Ley de 40 horas, actualmente esta oólo puede calcularse en un plazo máximo de hasta 4 semanas, por lo que se plantea ampliar el periodo de cálculo en hasta 6 meses.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    02 DE MARZO DEL 2018 TEMATICA DE GENTE CAMINANDO POR FUERA DE EDIFICIOS DE OFICINAL SANTIAGO, CHILE FOTO: LUIS SEVILLA FAJARDO LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO

    Si hay algo en lo que el mundo técnico y político están de acuerdo es que Chile atraviesa un complejo momento en materia de empleo.

    Según el último boletín del INE, la tasa de desempleo alcanzó a 9,1% en febrero-abril, su nivel más alto en casi cinco años. Mientras, las ofertas de trabajo suman siete meses consecutivos a la baja.

    En medio de este escenario, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) propuso a la Mesa de Reactivación Económica que lidera el economista David Bravo, “una agenda para devolver dinamismo, formalidad y competitividad al mercado del trabajo en Chile”.

    Para la CCS el foco debe estar en “racionalizar la agenda regulatoria del mercado laboral”. Mientras que en la agenda legislativa se mantienen activos más de 20 proyectos que encarecen el empleo, la agenda de la Mesa de Reactivación Económica apuesta por modificaciones a la institucionalidad vigente.

    31 Marzo 2026 Trabajadores Construccion del nuevo Edificio Coorporativo del Banco Santander en la comuna de Las Condes, empleo. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Modificaciones al código del trabajo

    El grueso de la propuesta de la CCS se encuentra en modificaciones concretas a artículos del Código del Trabajo que generan problemáticas en el mercado laboral, a su parecer.

    Uno de ellos es el que se refiere a la remuneración a estudiantes en práctica, para la cual el Servicio de Impuestos Internos (SII) trata la colación y movilización como parte de la renta, obligando a emitir boleta de honorarios y retención de impuestos. La solución, a juicio de la CCS, sería modificar el artículo 8° para que estas asignaciones no sean constitutivas de remuneración ni renta.

    De forma similar proponen la modificación del artículo 10° para flexibilizar la polifuncionalidad, asegurando la responsabilidad de capacitación del empleador y certificación de competencias para el trabajador.

    Respecto a la Ley de 40 horas, actualmente esta solo puede calcularse en un plazo máximo de hasta 4 semanas, por lo que se plantea ampliar el periodo de cálculo en hasta 6 meses.

    Otras propuestas son facultar al empleador para exigir hacer uso de los feriados acumulados por 2 períodos o más, establecer que durante el uso de licencias médicas (salvo maternidad) no se devengan días de feriado ni años de servicio, y la creación de un sistema nacional de feriados regido por el Código del Trabajo, con programación racional y estratégica.

    ¿Te gustaría trabajar para el Estado? Conoce aquí cómo postular a empleos del sector público.

    Cambios a la Dirección del Trabajo

    Una de las instituciones a las que más se le señalan sugerencias de cambios por parte de la CCS, es a la Dirección del Trabajo (DT). En primera instancia, la CCS plantea una reforma al organismo que separe sus funciones de fiscalización, interpretación y mediación.

    La propuesta también es crítica respecto a la facultad de la DT para la disolución de sindicatos que se encuentran fuera del marco de la ley, por lo que señala que se debería devolver esa facultad al empleador.

    Sobre jornadas excepcionales, la propuesta indica que si existe el 75% de acuerdo entre los trabajadores afectados, la Dirección del Trabajo (DT) solo deba ser notificada de la decisión, en vez de solicitar su aprobación como ocurre actualmente.

    Campaña Sala Cuna Hoy

    Empleo femenino y sala cuna

    Dentro de la lista de medidas sugeridas también hay algunas que tienen foco en fomentar el empleo femenino, ya que las mujeres presentan mayor tasa de desocupación.

    Una de estas es la sugerencia de modificar el artículo 146 para que las remuneraciones del personal de servicio doméstico, generalmente femenino, sean deducibles del impuesto a la renta del empleador

    Sobre el proyecto de sala cuna universal, la CCS apoya el cuidado infantil como motor de la participación laboral femenina. Para evitar el desincentivo a la contratación, insiste en establecer el tope definitivo al aporte del empleador en 0,3% de las remuneraciones, compensado con la rebaja de 0,1% del seguro de cesantía (aumento neto de 0,2%).

    Además, enfatiza la necesidad de no agregar cargas adicionales durante la tramitación.

    Más sobre:empleosempelomercado laboralCCS

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