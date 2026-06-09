Ofertas de trabajo suman siete meses de caídas consecutivas y anticipan un baja creación de empleo en próximos meses

El mercado laboral chileno va empeorando. Esa es una de las principales conclusiones que surge al mirar las cifras que muestran la evolución del empleo y el desempleo a nivel nacional. El registro del trimestre móvil febrero-abril dio cuenta de una tasa de desempleo que se situó en 9,1%, su nivel más alto en casi cinco años.

Además, en cuanto a la creación de empleo, también esta sigue muy débil. En igual periodo se generaron solo 68.299 plazas laborales, con un alza de apenas 0,7% anual, mientras que, en el trimestre inmediatamente anterior, es decir, enero-marzo, se crearon 45.354 empleos, con un incremento de 0,5% anual.

Con esto, además, los desocupados subieron 4%, alcanzado las 944.794 personas, siendo el mayor número desde el trimestre septiembre-noviembre de 2020.

Y las perspectivas para los próximos meses se anticipan igual de complejas que lo antes reportado. Así se desprende de algunos indicadores líderes, como el Índice de Avisos Laborales que mensualmente publica el Banco Central.

En mayo este índice llegó a 67,4 puntos, su menor nivel desde septiembre de 2024. Ello constituye una disminución anual de 10,9%, con lo cual completa siete meses consecutivos de contracciones y es la mayor caída también desde septiembre de 2024. Por su parte, si se compara con marzo, la merma es de 7,71%.

Este indicador corresponde al promedio simple de los avisos publicados en los principales portales de empleo web en Chile, con cobertura a nivel nacional, y permite monitorear cómo estará el empleo con las ofertas laborales por internet que se ofrecen mes a mes.

23 octubre 2025 Cajas de Chile Giorgio Boccardo, Rosario Navarro, Juan Bravo. Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

El índice, en general, muestra un comportamiento similar a lo que pasa con los datos de empleo asalariado de la Encuesta de Empleo del INE, aunque con un rezago, que puede ser mayor a un mes, debido al tiempo que demoran las plazas en ser llenadas.

Complejo escenario

Carmen Cifuentes, economista de Clapes-UC, afirma que este indicador permite, de alguna manera, anticipar que los resultados de la encuesta de empleo del INE en los próximos meses no serán auspiciosos. “Si bien el Índice de Avisos Laborales de Internet no permite anticipar con precisión el resultado de una encuesta de empleo específica, históricamente ha sido un buen indicador adelantado de la demanda por trabajo formal”, plantea. Por ello, añade que “una caída cercana al 11% anual en mayo y un nivel que vuelve a ubicarse entre los más bajos observados desde la pandemia, constituyen señales preocupantes para la evolución futura del empleo formal”.

Cifuentes señala que “lo más probable es que durante los próximos meses observemos creación de empleo, pero insuficiente para generar una reducción relevante del desempleo, especialmente en el empleo formal privado, que continúa siendo el segmento más rezagado del mercado laboral”.

Juan Bravo, director del OCEC-UDP, subraya que “estas cifras se relacionan con la demanda por empleo asalariado formal, especialmente del sector privado. Este tipo de empleo lleva cuatro meses de caída, en línea con los cuatro meses de contracción de la actividad económica. Esto muestra la estrecha relación que existe entre el crecimiento económico y la creación de empleo asalariado formal en el sector privado”. Asimismo, indica que “las perspectivas para los próximos meses son bastante sombrías, ya que la actividad económica seguiría débil en el corto plazo y a ello se suma la estacionalidad negativa propia de la época invernal".

Carmen Cifuentes, economista de Clapes-UC.

¿A qué se debe que las empresas estén contratando menos personal? Ante esta pregunta Cifuentes explica que hay varios factores. “En primer lugar, la economía chilena continúa mostrando un bajo dinamismo. Una actividad que se ha contraído durante los primeros meses del año difícilmente puede generar una creación robusta de empleo. Las empresas suelen contratar cuando anticipan mayores ventas, inversión o producción, algo que hoy sigue siendo limitado”.

Lo segundo que menciona es “la debilidad de la inversión privada, que restringe el desarrollo de nuevos proyectos y, por ende, la generación de nuevos puestos de trabajo. Sin inversión es difícil observar una recuperación sostenida de la contratación”. El tercer elemento que resalta la economista es el aumento que han tenido los costos laborales y un cuarto factor son “los avances tecnológicos que están modificando la forma en que las empresas organizan su producción”.

Bravo pone énfasis en que la contracción de la actividad económica es la que conlleva una destrucción de este tipo de empleos. Sin embargo, añade que “el bajo crecimiento económico no puede explicar por sí solo el desplome de más de 132 mil empleos asalariados formales en las mipymes. Las alzas en los costos salariales por hora desalineadas de la productividad laboral han jugado un rol en la capacidad de generación de empleo asalariado formal en el sector privado, especialmente en las empresas de menor tamaño”.