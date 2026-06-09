Córdova le dispara otra vez a la prensa tras el triunfo: “Están cambiando cosas que para ustedes pasan desapercibidas”

La Selección Chilena finalizó este martes la gira por Europa después de caer por 2-1 contra Portugal e imponerse por el mismo resultado a República Democrática del Congo. Dos elencos que ahora ponen su mirada en el Mundial de Norteamérica 2026.

El balance para el seleccionador nacional, Nicolás Córdova, es positivo, tal como lo dio a conocer tras el duelo contra los africanos.

“Congo es un equipo que tiene velocidades muy altas, jugadores que juegan en la Premier, obviamente sabíamos que en algún momento iban a acelerar, partieron rápido. Pudimos contrarrestar y bueno al minuto 10 o 12 pudimos hacer posesiones más largas con un poquito más de profundidad. El partido se emparejó y el segundo tiempo partimos fuertes, hizo el gol Darío y el partido cambió”, comentó de entrada.

“La verdad es que fue un partido parejo, creo que se hicieron buenas cosas e importante que siguen sumando minutos jugadores que están apareciendo. Creo que ya pasó el tema de haber jugado un partido grande como el de Portugal, muchos jugadores ya están mucho más tranquilos. Hoy entró Diego Ulloa, que es de los que menos minutos había sumado, y se le vio muy activo, (Matías) Sepúlveda también. Hay que seguir evaluando los jugadores que pueden aparecer, nadie está afuera, tratar de sumar gente joven a este proyecto”, continuó.

Además, valoró que “se van ganando jugadores y se va formando un grupo, que es la misión desde septiembre, que es cuando me tocó esta oportunidad de estar en la selección”.

“Hay que seguir viendo el proceso y tratar de sumar gente joven y seguir abajo que es muy importante. Se vienen cosas importantes en el segundo semestre”, insistió.

Respuesta a las críticas

Por otro lado, Nicolás Córdova enfrentó las críticas que se han generado desde que tomó el mando de la selección adulta. “Tenemos lamentablemente puntos de vista distintos. Vemos cosas desde adentro y ustedes ven cosas distintas de afuera. Es difícil encontrar puntos de unión”. La intervención recuerda la que realizó en pleno Mundial Sub 20, cuando recurrió a las métricas para graficar las diferencias de opinión con sus críticos.

“No me lo tomo personal. Estoy muy tranquilo, respetando a todas las personas. Hay gente que opina sin saber, hay gente que opina con altura de miras, hay de todo. Estoy muy tranquilo, sin pretender nada de nadie”, prosiguió.

“La verdad, nunca en estos meses alguien en la calle me ha faltado el respeto. La gente sabe que hay que hacer un recambio y que no es de un día para otro. Estoy tranquilo y agradecido de la Federación. Están cambiando cosas que para el ojo de ustedes pasan desapercibidas; para nosotros no. Por ejemplo, ya hay 10 jugadores sub 17 que han debutado en sus equipos, cosa que antes del Mundial no pasaba”, concluyó Córdova.

Otro que sacó la voz para analizar la victoria fue Matías Sepúlveda, el jugador que hoy defiende a Lanús. “Sabíamos que sería un partido complicado. Estoy muy feliz por la actitud del equipo, del plantel. Es un grupo que tiene muchas ganas de conseguir cosas importantes con Chile, representar de buena forma al país”.

Sobre su anotación, un golazo de tiro libre, el exvolante de Universidad de Chile no escondió su alegría. “Estoy muy feliz por el gol. Es un orgullo vestir esta camiseta (...) Hay varios jugadores que le pegan muy bien. Está Maxi (Gutiérrez), hoy no está Lucas (Assadi). Me tenía la fe y la confianza de que sería gol. Es mucha felicidad, porque es mi primer gol con la Selección”, dijo.

“Hay que sacar lo positivo. Nos vamos con buenas sensaciones. Es un grupo que está dispuesto a trabajar, a mejorar. Hay un muy buen grupo, muy humano. Afuera de la cancha nos llevamos muy bien”, cerró Sepúlveda.