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    “Nos hacen reír aún más que el Barcelona”: la desopilante guerra tuitera entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

    En las redes se vive un auténtico derbi. La batalla la genera el fallido primer intento merengue por quedarse con Julián Álvarez.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Julián Álvarez, en un festejo ante el Real Madrid. Violeta Santos Moura

    El Real Madrid y el Atlético de Madrid son los protagonistas del derbi de la capital de España. La rivalidad es considerada una de las más enconadas del fútbol mundial. De hecho, sus capítulos no solo se escriben dentro del campo de juego. Fuera de los márgenes de la cancha, tampoco se llevan bien.

    El intento de los merengues por quedarse con Julián Álvarez, la estrella colchonera, revive las fricciones. La Casa Blanca informó que sus vecinos habían rechazado una estratosférica oferta por el transandino: US$ 150 millones.

    “Nos hacen reír aún más que el Barcelona”: la desopilante guerra tuitera entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

    El procedimiento es poco habitual. "El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, informó el club que preside Florentino Pérez a través de sus redes oficiales.

    La controversia está dada por el párrafo siguiente. “Tras estudiarla y valorarla, el club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, consigna.

    De hecho, ese apartado origina una auténtica batalla tuitera. El Atleti responde con munición gruesa. “Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid”, introduce, con marcado sarcasmo, antes de entrar derechamente en materia.

    Cuatro puntos conforman la particular respuesta. “Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti”, sostiene el primero.

    Los siguientes tienen que ver estrictamente con el fallido intento de reclutar al jugador formado en River Plate. “Habréis confundido la educación con agradecimiento. Para que no haya dudas: no os agradecemos nada”, enfatizan.

    El siguiente punto es igual de enérgico. “No estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián”, precisan.

    El cuarto es una bomba expansiva cuyas esquirlas atraviesan varios kilómetros. "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el @FCBarcelona_es“, sostienen.

    El desplante de ironía no terminó ahí. A propósito de la reelección de Florentino Pérez, el siguiente mensaje apuntó derechamente a la larga permanencia del dirigente en la testera. “Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia”, consignan.

    Para conservar las formas, la disputa cierra con un toque de cordialidad: “¡Muchas gracias, Real Madrid".

    Más sobre:Real MadridAtlético de MadridJulián ÁlvarezFlorentino PérezFútbolFútbol InternacionalLaLiga

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