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    Nicolás Massú sorprende y asume un nuevo desafío como entrenador del número uno de Argentina

    El capitán chileno de Copa Davis conducirá al transandino Francisco Cerúndolo, quien busca recuperar la regularidad que lo llevó al top 20.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Nicolás Massú iniciará su cuarta experiencia como entrenador.

    A menos de tres meses de terminar su vínculo con el polaco Hubert Hurkacz, Nicolás Massú inicia un nuevo desafío como entrenador de la mano del argentino Francisco Cerúndolo, actual número 27 del ranking y número uno de su país, de acuerdo a lo informado por el diario argentino La Nación.

    El transandino viene de una temporada bastante irregular, donde su mejor resultado fue el título del ATP de Buenos Aires, seguido de las semifinales en el Chile Open y los cuartos de final en el Masters 1000 de Miami.

    Sin embargo, en Roland Garros se despidió ante el estadounidense Zachary Svajda (85º), en la tercera ronda, instancia en la que se vio irascible y donde nuevamente se peleo con su entrenador uruguayo Pablo Cuevas, quien incluso se fue de la cancha.

    Eso sí, el ingreso de Massú al staff de Fran no significa la salida del extenista charrúa. Muy por el contrario, fue el propio Cuevas el que recomendó a Nico para trabajar juntos y alternar en las giras. En este caso, quien sí salió fue Nicolás Pastor, el otro coach del transandino, con quien la relación estaba sumamente desgastada.

    Foto: @australianopen

    La nueva sociedad se estrenará en la gira de césped, más precisamente en el ATP 500 de Queen’s. Para ello, el mayor de los hermanos Cerúndolo, de 27 años, entrenó en cancha dura en el complejo Pilará, con la supervisión del viñamarino y de Cuevas.

    La meta es devolver al argentino al top 20 (su mejor ranking fue 18º en 2025) y avanzar hacia una mayor consolidación.

    Cuarta experiencia

    Luego de su retiro, en 2013, Nicolás Massú asumió inmediatamente la capitanía del equipo chileno de Copa Davis, en la que se mantiene hasta hoy. Paralelamente, inició su camino como coach en el circuito femenino, al mando de la estadounidense Christina McHale, una relación laboral que no prosperó mayormente.

    Posteriormente, dirigió entre 2019 y 2023 al austriaco Dominic Thiem, con quien tuvo los mayores éxitos como entrenador, pues ganó el US Open de 2020, llegó a dos finales de Roland Garros, otras en el Abierto de Australia y alcanzó el número tres del mundo. Sin embargo, una lesión crónica comenzó a mermar al europeo, quien no logró repuntar. Poco antes de su retiro, eso sí, finalizó su vínculo con Massú.

    Luego de que aquella experiencia enriquecedora para la carrera del Vampiro, a principios del año pasado se hizo cargo del extop ten polaco Hubert Hurkacz. “Hubi es tranquilo, inocente y buenísima persona. Vi que le hacía falta la energía de Nico, necesitábamos que una persona le enseñará a ser más cabrón en la cancha. También llamamos a Lendl, con el que también tengo historia, y Nico no tuvo problema, porque Nico no es el segundo; Nico es el entrenador principal y Lendl es un asesor”, contó a El Deportivo Patricio Apey, manager del deportista sobre la elección de Massú.

    Más sobre:TenisNicolás MassúFrancisco CerúndoloPablo CuevasNicolás Pastor

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